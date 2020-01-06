陳福海遭網軍指控「找人買票」…2議員氣炸報警！陳滄江、陳玉珍否認攻擊對手

▲陳福海和鄉親逐一握手，希望能夠擄獲選民的心。（圖／翻攝自陳福海臉書）

記者朱世凱／綜合報導

立委選戰進入倒數階段，不料金門臉書社群卻有網軍散播謠言稱，縣議員歐陽儀雄與石永城等人替無黨籍候選人陳福海買票。歐陽儀雄、石永城得知消息後氣得於昨（5）日出面報警，還指責躲在鍵盤後面的有心人士，希望警方趕快還他們清白。對手陳滄江和陳玉珍也在當天強調，並無介入此事，希望可以打一場乾淨選舉。

國民黨籍議員歐陽儀雄與無黨籍議員石永城5日聯合召開記者會，表示網軍刻意散布謠言中傷候選人，警方目前已經受理報案，「經查證這些謠言均為不實訊息」；更可惡的是，明明是其他人進行選舉，卻刻意將髒水往不相干的人身上潑，其心可議。雖然警方說恐怕查不出躲在鍵盤後的網軍，不過兩人擔心遭到鄉親誤會，因此特地出來澄清。

▼金門無黨籍立委候選人陳滄江（左）和國民黨立委陳玉珍（右）都澄清與抹黑事件無關。（左圖／翻攝自陳滄江臉書，右圖／翻攝自陳玉珍臉書）

陳福海也在臉書發文表示，「選舉快到尾聲，福海心中有的不是鄰近投票的緊張感，而是為鄉親終能結束因選舉帶來的紛擾感到寬慰。選舉其實可以有更多正能量，或許自己做的還不夠，但會繼續努力，希望未來所有從政的你我，都能為鄉親、為金門，不斷砥礪提升自己。好的政見互相理解、好的思維互為楷模。」

陳玉珍、陳滄江也表示，此次抹黑事件與他們無關。陳滄江還藉機指責陳玉珍陣營都會使用大量假帳號及網軍抹黑、抹綠、抹黃的負面選舉。陳玉珍則回擊陳滄江不安好心的行徑讓人無法認同，「這樣無中生有的事，到底是誰在操作？相信鄉親都心知肚明。」

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