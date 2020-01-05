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搭電梯回家　年輕媽媽「27樓狂墜B1」嚇傻…廠商檢測後竟回：很正常啊！

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▲電梯（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲年輕媽媽抱兒子搭電梯回家，突然從27樓自由落體下墜到B1。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

大陸貴州省貴陽市日前發生一起電梯失控案，一名年輕媽媽帶著1歲多兒子搭電梯回家，才剛到居住的樓層，電梯就發生失控的現象，突然向下狂墜，讓她嚇壞抱緊兒子，所幸電梯墜到地下一樓後就恢復正常，沒有發生憾事。不過事後電梯廠商竟回應「屬於正常現象」，讓住戶相當傻眼。

綜合陸媒報導，這起事件發生在貴州市金陽新區的金元國際新城，這名段姓年輕媽媽3日下午帶著1歲多兒子準備搭電梯回家，沒想到搭到27樓時，電梯門沒有開，開始不斷往下墜，還發出鎖鏈「嘩嘩嘩」的聲音，讓她嚇傻抱緊兒子，按下所有樓層。

原以為按了樓層電梯會停下，不過仍然沒有用，她與兒子仍不斷向下墜，速度就像「百米衝刺」一樣，直到墜到地下一樓為止。到了地下一樓後，電梯終於開門，段女與兒子還沒反應過來，但電梯似乎完全好了，開始正常運作。

▼電梯墜下讓年輕媽媽嚇壞。（圖／翻攝《新華社》）

▲▼電梯墜下。（圖／翻攝《新華社》）

段女說到，事發的當下，她完全被嚇壞了，兒子還在襁褓之中，當下完全不曉得該怎麼辦。該社區居民透露，這已經不是第一次發生，當天早上還有發生過一次事故，當時19樓的住戶準備出門，搭上電梯按了1樓的按紐，沒想到電梯跑到16樓後突然猛升到22樓，又狂墜到14樓，接著電梯按鈕全部失靈，讓這名住戶完全不知該如何是好。

電梯公司的工作人員趕到後立刻進行檢查，隨後說明，這是屬於電梯的自動保護機制，當電梯檢查到數據出了問題，就會自動矯正運行，「矯正運行時電梯會自上而下的運行到負一樓，但這並不是墜落。」

工作人員指出，這種情況不會發生安全事故，不會影響人的生命安全，這部電梯已經有點舊，類似狀況發生有點頻繁，目前仍在觀察當中。

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