裝針孔、找電梯監視器錄到人夫和小三動作片　正宮開大絕獲賠48萬

▲丈夫外面有小三，正宮開大絕蒐證。（示意圖／取自免費圖庫PEXEL）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市一名女子發現丈夫在婚後劈腿，為找證據，先在住處臥室裝針孔攝影機，錄到丈夫和小三的性愛影像，先讓兩人賠償共40萬元，後續她發現丈夫與小三竟同居，再取得小三住處兩人在電梯中親吻擁抱錄影畫面，再度提告。法官審理認為電梯並非該名丈夫專屬的私人活動場所，再判賠兩人賠她8萬元。

根據判決書指出，婦人與陳男結婚後感情失和，在105年發現老公有小三，就在住處的臥室裝了針孔攝影機，果然錄到丈夫和詹女在床上的性愛畫面，怒告兩人通姦罪，後來陳男考量自己有強盜、詐欺及偽造文書等前科，希望有緩刑機會，才和詹女坦承有姦情，總共賠償陳妻40萬元，高雄高分院依通姦罪判處2人各3個月有期徒刑，得易科罰金，而陳男宣告緩刑2年。

但事情還沒結束，婦人不甘心上演「大老婆的反擊」，後續又抓到丈夫與小三同居，拿出小三住處電梯的監視器畫面，內容為丈夫和詹女接吻、擁抱等親密行為，控告兩人《民事》侵犯配偶權，向兩人要求賠償精神撫慰金20萬元。

陳男在出庭時辯解監視器光碟及畫面，因未經被告同意拍攝，是非法取得，且之前已和妻子達成和解，請求法官駁回。但法官認為，電梯並非陳男專屬的私人活動場所，不法程度尚屬輕微，判決陳男和詹女敗訴，共得賠償陳妻8萬元。