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她拔電線纏上自己的腰…想從3樓「緩降」竟變「自由落體」！正面著地慘死

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▲▼墜樓。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲女子用電線纏腰後墜樓身亡。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

北部一名女子在自家透天厝3樓拔下電線，綁住鐵窗跟自己的腰，想緩慢垂降，沒想到電線過長，一腳跨出去便成了自由落體，正面著地慘死，遺體過了多日才在24日（平安夜）被發現。警方研判，女子疑似不慎把自己反鎖在陽台，才拔電線綁腰，試圖垂降到1樓，結果發生憾事。

據了解，女子疑不慎把自己反鎖在自家透天厝的3樓陽台，該戶附近鄰居稀少，女子嘗試喊叫多聲但無人回應，她突發奇想，把下一旁的電線，綁在鐵窗跟自己的腰上，沒想到最後墜樓身亡。

事隔一周，平時與她一同運動的友人感到納悶，「怎麼那麼久沒看到人」，24日下午1點多跑去女子的住處查看，發現大門深鎖，友人繞道後院，驚見女子的遺體！趕緊報案。

警方調查，研判女子已身亡約一周，其住家門鎖沒有被破壞，現場也無打鬥痕跡，除步排除外力介入。

據了解，死者是72歲婦人，在多年前失去丈夫，與2個兒子相依為命，而這2個兒子也很上進，目前都在國外工作，會輪流回台照顧婦人。但沒想到，就在大兒子剛離台、二兒子準備搭機返台的空窗期，婦人意外撞樓。

大兒子向警表示，媽媽是個樂觀的人，身體健康又天天在運動，而且家裡不缺錢，沒理由會自殺，認為這是意外，將好好處理後事。

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