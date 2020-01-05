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酒店外接到喝醉妹…運將熄火停路邊「雙膝一跪」！她熟睡中驚醒下車爆哭

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▲陳姓男子去年1月邀已婚女業務吃火鍋，卻在飲料加入安眠藥趁機性侵。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲運將見女乘客酒醉竟伸出狼爪，摸胸又親嘴。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者戴若涵／台北報導

台北市一名計程車司機2018年間某日凌晨載到一名酒醉的女子，見她酒醉竟起了色心，偷偷趁著對方熟睡時到後座，撫摸對方的胸部，還親吻嘴唇，女子驚醒下車後報警處理。一審以證據不足為由判運將無罪，案經上訴，高院改依乘機猥褻罪判運將有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，可上訴。

檢方起訴指出，計程車司機阿宏（化名）2018年1月20日凌晨2時5分許，在台北市一間知名酒店前載到一名喝醉的女子小乃（化名），對方表示要到後山埤捷運站3號出口下車，沒想到車開到目的地附近時，阿宏見到小乃熟睡，竟下車上了後座，趁著對方熟睡之際，撫摸小乃的胸部，並親吻嘴唇。

小乃察覺有異驚醒，見到阿宏就在自己身旁，趕緊起身與友人聯絡，更改下車目的地，小乃下車後便與阿宏發生爭執並爆哭，隨後報警處理。

面對小乃指控親吻、摸胸，阿宏辯稱，事發當時他是見小乃喝醉在後座熟睡不醒，才會將車輛停放路邊，進入後座，並將雙膝跪在駕駛座後方的坐墊上叫喚「小姐、小姐」，並用手拉對方的衣角試圖叫醒小乃，沒有猥褻對方。

士林地方法院審理後認為，小乃的臉部並未驗出阿宏的DNA，且說詞前後不一，判阿宏無罪；案經上訴，高院勘驗各項事證後認為，依照車隊規定，若酒醉客人叫不醒應該送往最近的警局、派出所，也禁止碰觸女乘客，但他卻刻意將車子熄火、關閉車內燈跑到後座，不採信阿宏的說詞，改依乘機猥褻罪判他有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。

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