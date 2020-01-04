快訊／台南造勢喊「10萬人」空拍照曝！韓國瑜感性談黑鷹失事…惹哭底下韓粉

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記者吳奕靖、洪靖宜、戴若涵／台南報導

2020大選倒數7天！國民黨總統候選人韓國瑜與立委候選人洪秀柱4日到台南展開「大雁南飛過難關，團結護憲顧台灣」聯合造勢大會，主辦單位下午3時35分左右宣布，「現場人數突破10萬人！」針對2日黑鷹失事事故，韓國瑜上台致詞時一番感性發言，讓底下韓粉流淚。

▲台南造勢韓國瑜抵達現場，為台灣祈福30秒。（圖／記者洪正達攝）

4日聯合造勢活動中，現場支持民眾手持黑底白字的海報「願逝者安息R.I.P」主持人也帶領現場支持者們為黑鷹失事8名殉職將官默哀30秒，「願生者平安，亡者安息」，並高唱國歌。

▲韓國瑜及洪秀柱聯合造勢大會，民眾自製標語哀悼殉職將官。（圖／攝影中心攝）

韓國瑜下午3時35分左右到場，先由主持人帶領大家雙手合十，為台灣祈福30秒，願台灣一切的災難到此結束，接著高喊，「台灣加油」！上台致詞時，他表情凝重地表示，「這2天大家心頭都非常沉重，總共8位將士一起罹難，中華民國建軍史上從來沒發生過最麼重大的事故，參謀總長罹難，這麼重大的悲劇，在台灣心頭上除了沉痛哀傷之外，非常非常難過，一起來共同反省、思考、檢討，希望亡者安息，生者平安」。

▲韓國瑜及洪秀柱聯合造勢大會，主辦宣稱現場突破10萬人。（圖／攝影中心攝）

韓國瑜表示，罹難的軍士官們一生只有一個信念，那就是「守護中華民國國旗」！他認為，軍人、警察、消防、海巡等職業非常讓人感動，「我們再思考一下，家屬怎麼過日子的？軍人一輩子2件事，打仗、準備打仗，一聲令下必須往前衝，我死則國生，我生則國死」，眷屬們看到自己的爸爸、老公為國家衝鋒陷陣、衝入火場之中，心理多麼煎熬，一番感性的談話，讓底下韓粉眼眶泛淚，甚至還有人忍不住落淚。

▲韓國瑜台南造勢韓粉哭了 。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜及洪秀柱聯合造勢大會空拍照曝光。（圖／攝影中心攝）

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