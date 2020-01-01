趁四下無人揉胸女幹部！猥褻男色行曝反控「妨害名譽」…超慘下場曝光

▲黃姓男子趁四下無人時對婷婷伸狼爪揉胸猥褻，事後竟不知悔改惡人先告狀，逼得婷婷也只好提告。（圖／pixabay）

記者徐愷昕／彰化報導

黃姓男子邀夫妻檔友人及婷婷（化名）到家裡聊天，但他卻在夫妻檔先行回家後伸狼爪對婷婷揉胸猥褻。事隔5個月，婷婷在一次飯局喝醉後意外說出黃男色行，事件傳開後黃男擔心名譽受損，憤而怒告婷婷，逼得婷婷也只好提告自保。法官審理時認定黃男猥褻屬實，見他犯後態度惡劣不知悔改，最後依妨害性自主罪嚴懲2年6月。

據判決，黃男與婷婷在同一社團擔任幹部，2017年10月的一場聚會，黃男邀婷婷與夫妻檔好友到家中作客，晚上11點許黃男以有事要商談為由把婷婷留下，不料待夫妻檔離開後，他竟伸出狼爪從背後環抱，伸手撫摸、搓揉婷婷胸部，嚇得婷婷花容失色，費了好大力氣才掙脫。

起先婷婷礙於與黃男在事務上還有接觸選擇不追究，但2018年3月2日在她與朋友喝酒同樂看連續劇時見到類似情節，不禁有感而發脫口說出黃男色行。黃男知情後擔心醜聞曝光，竟惡人先告狀，對婷婷提出民事損害賠償及提出妨害名譽告訴，氣得婷婷忍無可忍，到警局控訴黃男猥褻罪行。

彰化地院審酌，黃男犯後態度惡劣，不僅沒有低調反省，反而還作賊喊抓賊，浪費司法資源亂提告，致婷婷心理嚴重受創，認為絕對有嚴懲必要，最後依妨害性自主罪，判黃男2年6月徒刑。

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