▲ 農業局培育水保小尖兵，共同守護新北山坡地。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市農業局水土保持宣導活動以「水保小尖兵」為概念出發，以培養學童認識自身周遭環境水土保持，利用一款互動式布書作為校園宣導教具，內容包含土石流發生徵兆等，讓小朋友瞭解土石流發生時如何迅速撤離到避難處所，以及平時準備的防災避難包應備妥礦泉水、乾糧、手電筒及重要證件，藉以強化山坡地水保管理及災時自己自救觀念。

新北市農業局深入新北市6所鄰近土石流潛勢溪流之學校或社區進行教育推廣行動，除於5月於淡水捷運站廣場辦理「水保小尖兵 相揪來淡水」之闖關活動，讓民眾藉由闖關獲得水土保持相關知識。

▲ 水保小尖兵小朋友動手操作教具更可加深印象。

另辦理水土保持校園教育宣導8場次、水土保持社區教育宣導3場次，直接宣導人數估計達840人次。小朋友透過說故事大哥哥、大姐姐講解水土保持及土石流桌遊布書的內容，並透過分組操作及影片解說，讓原本艱深的水土保持變得有趣，透過互動操作讓參與的小朋友瞭解水土保持及土石流並加深印象。

農業局長李玟表示，為推動水土保持教育及土石流防災教育宣導向下扎根，明年將持續推動水土保持及土石流防災知識，希望透過多元之宣導方式，藉此讓水土保持及土石流防災知識向下紮根，培育水保小尖兵，一起加入守護新北山坡地行列。

「時間對我們來說完全沒用！」

▲ 利用氣墊遊具結合土石流防災避難。

▲ 孩童共同學習水土保持。