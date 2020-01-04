　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

金山在地企業回饋鄉里　銀髮食堂嚐出人情味

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 金山在地企業回饋鄉里 銀髮食堂嚐出人情味。（圖／新北市金山區公所提供）

▲ 金山在地企業回饋鄉里，銀髮食堂嚐出人情味。（圖／新北市金山區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區在地企業財團法人新北市私立金寶山社會福利慈善事業基金會回饋鄉里，3日於金山區公所舉行捐贈活動，致贈金山區老人共餐據點且每月至少共餐1次以上，1年3節（春節、端午、中秋），每節3000元獎勵金，希望勉勵現行各共餐點及鼓勵2020年有意願辦理的單位，持續照顧金山區的老人，實在揪甘心！

金山區公所表示，區公所自2013年起配合市政推動銀髮俱樂部及老人共餐等老人福利政策，近年來協助里辦公處、社團、社區等成立銀髮俱樂部、社區照顧關懷據點，至今在全區辦理老人共餐點為14個；里辦公處共7個：兩湖里、清泉里、三界里、六股里、萬壽里、磺港里、西湖里；社區發展協會共4個：六三社區、五南社區、美田社區（含金美里、美田里）、金包里社區（含大同里、和平里）；金山區人民團體：新北市金山區老人會、財團法人新北市金包里慈護宮、財團法人介惠社會福利慈善基金會（金包里公共托老中心）。

金山區長陳國欽表示，面對高齡化的衝擊，老人共餐變成是老人福利中重要的一環，主要目的是讓高齡長輩走出家門，參與社區活動並增進人際互動，透過這些活動，周全對老人的身心照顧，以達活躍老化之目標，特別感謝金寶山關注及支持金山區老人共餐活動，在未來金山區公所會持續推動共餐服務，並協助有意願辦理共餐據點服務的單位，持續打造金山區為安居樂業、宜居城市。

「時間對我們來說完全沒用！」

▲ 金山在地企業回饋鄉里 銀髮食堂嚐出人情味。（圖／新北市金山區公所提供）

▲ 新北市私立金寶山社會福利慈善事業基金會回饋鄉里，致贈金山區老人共餐據點且每月至少共餐1次。

ET快訊
辣噴！蔡依林透視馬甲「只用XX遮」　捆繩床戰男舞者
存46萬送初戀出國！綠光男「撞見她結婚」慘成ATM　14年後
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園白千層林蔭大道小農市集　享受森呼吸及購物美食之旅

寒士尾牙桃園場擴大辦理席開210桌 尚有兩成待認助

國際獅子會300G2區竹圍漁港千人淨灘　自己環境自己維護

金山在地企業回饋鄉里　銀髮食堂嚐出人情味

全國首創女性乳房X光攝影檢查　台東婦女有福了

台東縣國中小校長及主任甄選口試　錄取名單4日晚間公布

瘋癲畫家匡乙指畫2020總統大選　歡迎參觀創作

台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮　「寒冬送暖」助弱勢

新莊彩繪創意燈籠迎新年　侯友宜揮毫題字與市民同樂

莫忘世人苦人多　台中議長張清照寒冬送暖536低收入戶

蔡依林「想見本人」私心愛《光年之外》　鄧紫棋登台驚呼：妳好小一隻！

蔡依林.鄧紫棋甜唱《說愛你》一起跳舞～　「第一首認識Jolin的歌」脫口：我小時候...

賓士停紅燈...遭貨車「板金刮刮樂」　他爆氣踹車！網歪樓：笑聲超母湯～

參謀總長沈一鳴遺體下山了！　夫人全程陪同...同袍含淚敬禮

被酸民罵「垃圾」、「台灣真的病了」　 鍾明軒火大開嗆：有種放棄國籍

Jasper一舉動護弟弟超暖　網友：以後一定是好哥哥

「1背包+1機車」成最美回憶！80歲高雄阿嬤：人生最瘋狂的18天

Jasper見陳小春鬧小脾氣秒撒嬌　頭蹭爸爸手臂：好喜歡你～～

7天記錄下博美與小奶貓的奇遇　超療癒互動❤從陌生人→黏踢踢

婆婆當眾要林予晞拿掉孩子！　修杰楷一聽真相...滿滿洋蔥

桃園白千層林蔭大道小農市集　享受森呼吸及購物美食之旅

寒士尾牙桃園場擴大辦理席開210桌 尚有兩成待認助

國際獅子會300G2區竹圍漁港千人淨灘　自己環境自己維護

金山在地企業回饋鄉里　銀髮食堂嚐出人情味

全國首創女性乳房X光攝影檢查　台東婦女有福了

台東縣國中小校長及主任甄選口試　錄取名單4日晚間公布

瘋癲畫家匡乙指畫2020總統大選　歡迎參觀創作

台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮　「寒冬送暖」助弱勢

新莊彩繪創意燈籠迎新年　侯友宜揮毫題字與市民同樂

莫忘世人苦人多　台中議長張清照寒冬送暖536低收入戶

政策會前接受聯訪　韓國瑜2分鐘狂轟：為民進黨的國際事務捏把冷汗

丁守中提「柯文哲作弊才當選」　呼籲選民發揮「監票的力量」

「軍人子女卻沒哀悼黑鷹罹難者」　女主播被轟忘本…心痛：沒發文代表我沒感覺？

開衩設計讓長褲不再單調　剪裁位置分4種，營造不同穿搭風格

朱立倫現身挺汪志冰　要選民「LINE給100個朋友」支持韓國瑜、國民黨

桃園白千層林蔭大道小農市集　享受森呼吸及購物美食之旅

寒士尾牙桃園場擴大辦理席開210桌 尚有兩成待認助

國際獅子會300G2區竹圍漁港千人淨灘　自己環境自己維護

羅智強、游淑慧聯手陪同宋瑋莉掃街　基隆安樂市場吃美食拉票

馬英九桃園輔選趴趴走　痛批反滲透法是綠色恐怖實質戒嚴

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

地方熱門新聞

主人猝死在床　忠犬小黑伴屍堅守

空軍雲林墜機！18人全罹難...現場「詭異巧合」超毛

觀音蓮花園內　草菓農場草莓上市

賽車節登場　彰化高鐵站封路

新聞官陳映竹是美濃客家細妹　鄉親集氣祝福

新竹市政府與UNIQLO跨界合作

蔡英文台南大型造勢一分局交管

百萬外套女韓粉被起底！一個月報警上百次

即／威力彩3.4億一注獨得　獎落新北

北區小東路旁1樓金店面法拍8折起

中部空品紅色警戒　二林難控制　

木瓜田種薄荷當植被　讓人很療癒

佛光臘八粥分享喜悅　內埔警表謝意

台中議長張清照寒冬送暖536低收入戶

更多熱門

相關新聞

板橋435藝文特區藝術聚落甄選開跑

板橋435藝文特區藝術聚落甄選開跑

新北市文化局板橋435藝文特區2020年藝術進駐計畫即日起開始徵件，計畫收件至1月31日截止，1月10將於板橋435辦理說明會，歡迎勇於追求藝術創作、喜好藝術創意集結的藝術工作者踴躍參加。

新莊彩繪燈籠　侯友宜揮毫題字

新莊彩繪燈籠　侯友宜揮毫題字

金鼠年尾牙春酒　淡水魚藏餐廳過新春

金鼠年尾牙春酒　淡水魚藏餐廳過新春

「一夫樂集房」音樂會5日登場

「一夫樂集房」音樂會5日登場

新北文化局獲12座公廁金質獎

新北文化局獲12座公廁金質獎

關鍵字：

新北金山獎勵金

讀者迴響

發燒話題

黑鷹失事 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 遠航停飛 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

主持高雄跨年被「丟包」　郭靜怒轟主持群「沒人性！」

自拍路人亂入比YA…仔細看竟是「野生TWICE」

張國煒：為何將領全坐同架直升機

後悔買透天！　宮廟每個月「準時來收保護費」

李興文兒子又出包！1支影片踩雷恐罰500萬

總長兒招魂擲2筊無果　夫人上前喊話秒擲聖筊

黑鷹8死招魂！正駕駛爸悲痛：以兒子為榮

建中、松山雙胞胎交換制服上課　 結果GG

馮提莫到底多高？網一看「路人側拍照」傻眼：這是120吧

騎車見柴站路邊　3分後躺路中央

超狂女子監獄1年「上百人懷孕」！

下面怪怪！她照X光驚見「樂高」塞滿肚怒譙：老不修

轉戰富邦　吳俊良聊心路歷程

日女星大賣場露蜜桃？鬆垮過膝靴「像褲子脫一半」

蔡依林曝舞台上內心OS...「要非常賣力才能忍住不笑」！

更多

最夯影音

更多
蔡依林「想見本人」私心愛《光年之外》　鄧紫棋登台驚呼：妳好小一隻！

蔡依林「想見本人」私心愛《光年之外》　鄧紫棋登台驚呼：妳好小一隻！
蔡依林.鄧紫棋甜唱《說愛你》一起跳舞～　「第一首認識Jolin的歌」脫口：我小時候...

蔡依林.鄧紫棋甜唱《說愛你》一起跳舞～　「第一首認識Jolin的歌」脫口：我小時候...

賓士停紅燈...遭貨車「板金刮刮樂」　他爆氣踹車！網歪樓：笑聲超母湯～

賓士停紅燈...遭貨車「板金刮刮樂」　他爆氣踹車！網歪樓：笑聲超母湯～

參謀總長沈一鳴遺體下山了！　夫人全程陪同...同袍含淚敬禮

參謀總長沈一鳴遺體下山了！　夫人全程陪同...同袍含淚敬禮

被酸民罵「垃圾」、「台灣真的病了」　 鍾明軒火大開嗆：有種放棄國籍

被酸民罵「垃圾」、「台灣真的病了」　 鍾明軒火大開嗆：有種放棄國籍

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面