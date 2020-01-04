▲ 金山在地企業回饋鄉里，銀髮食堂嚐出人情味。（圖／新北市金山區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區在地企業財團法人新北市私立金寶山社會福利慈善事業基金會回饋鄉里，3日於金山區公所舉行捐贈活動，致贈金山區老人共餐據點且每月至少共餐1次以上，1年3節（春節、端午、中秋），每節3000元獎勵金，希望勉勵現行各共餐點及鼓勵2020年有意願辦理的單位，持續照顧金山區的老人，實在揪甘心！

金山區公所表示，區公所自2013年起配合市政推動銀髮俱樂部及老人共餐等老人福利政策，近年來協助里辦公處、社團、社區等成立銀髮俱樂部、社區照顧關懷據點，至今在全區辦理老人共餐點為14個；里辦公處共7個：兩湖里、清泉里、三界里、六股里、萬壽里、磺港里、西湖里；社區發展協會共4個：六三社區、五南社區、美田社區（含金美里、美田里）、金包里社區（含大同里、和平里）；金山區人民團體：新北市金山區老人會、財團法人新北市金包里慈護宮、財團法人介惠社會福利慈善基金會（金包里公共托老中心）。

金山區長陳國欽表示，面對高齡化的衝擊，老人共餐變成是老人福利中重要的一環，主要目的是讓高齡長輩走出家門，參與社區活動並增進人際互動，透過這些活動，周全對老人的身心照顧，以達活躍老化之目標，特別感謝金寶山關注及支持金山區老人共餐活動，在未來金山區公所會持續推動共餐服務，並協助有意願辦理共餐據點服務的單位，持續打造金山區為安居樂業、宜居城市。

「時間對我們來說完全沒用！」

▲ 新北市私立金寶山社會福利慈善事業基金會回饋鄉里，致贈金山區老人共餐據點且每月至少共餐1次。