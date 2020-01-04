早餐店三明治「有肉有菜」卻不貴！他問：利潤低為何還要早起做　內行說話了

▲三明治示意圖。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

學生、上班族趕時間時，不得已只好捨棄熱呼呼的現做餐點，轉而選擇已先做好的三明治。不過有網友就好奇，三明治的料還算豐富，但是售價卻很便宜，好奇店家明明賺不多，為何還是要特地早起做好。貼文曝光，內行也紛紛表示「飲料才是重點」、「為了特定族群」。

一名網友在PTT八卦版發問，他表示早餐店的「三角袋三明治」裡頭明明有肉又有微量蔬菜，但是價格卻僅落在20至30元，甚至更低。比起較陽春的25元原味蛋餅，三明治的CP值似乎還比較高，「而且還不用等，通常都是做好就可以直接拿了。」

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原PO好奇的是，扣掉成本，總感覺三明治的利潤並不高，為何店家還願意特地早早起床提早做好？

貼文一出，網友們紛紛提出看法，有人表示蛋餅成本較高，而且在煎台烹煮時很佔空間，進而就影響到出餐速度、客人購買意願，所以還是會做一些起來滿足趕時間的客人，「煎台小一點，兩個蛋餅就佔滿了」、「三明治不用等，你不做就少很急的顧客」、「利潤真的低，之前問過老闆，主要還是為了有需要客群」、「本體是沙拉醬啦」、「超商的貴爆，也不好吃」。

▼ 網友回應 。（圖／翻攝自PTT）

另一票鄉民則表示「飲料才是最大賺頭」，「主要真的是飲料，認識業內都知道」、「5個裡面有3個搭配買飲料就賺了」、「主要是希望客人買飲料想賺飲料的錢吧？養成購買習慣之後，也不會每次都只買三明治」。

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