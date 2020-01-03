觀音蓮花園內草菓農場　溫室智慧栽種首批鮮甜草莓上市

▲科技農夫李弘吉指導市長鄭文燦採草莓。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

來桃園觀音，不只賞蓮，還可以採草莓！桃園市長鄭文燦3日出席觀音區「蓮花園休閒農業區林家古厝草菓農場草莓體驗活動」表示，觀音區繼享有盛名的蓮花季系列活動後，林家古厝更攜手草菒農場，開闢上千坪的溫室智慧草莓園，透過大數據分析等技術，生產的草莓無農藥殘留，一定會讓所有遊客採得開心、吃得安心。

▲草菓的草莓大又甜。（圖／市府提供）



鄭文燦說，林家古厝與草菓農場投入約1,000多萬元經費打造智慧草莓園，市府協助向農糧署爭取350萬元的補助，參與計畫的李弘吉、馮智敏兩位科技農夫，分別擁有紐約大學財務碩士及交通大學機械博士學位，引進自動化控制系統，利用手機調控溫室內的溫度及灑水功能，十分具有效率，所種植的草莓，品質優良且無毒安全，直立式栽培架也方便遊客摘取，發展桃園的草莓園觀光。

▲來桃園觀音，不只賞蓮，還可以採草莓！（圖／市府提供）



鄭文燦提到，桃園升格後，積極推動休閒農業觀光政策，目前已劃定8個休閒農業區，去（2019）年再提送申請大溪區康莊、龜山區楓茶米及新屋區海洋客家等3個休閒農業區，觀音蓮花園是桃園首個設立的休閒農業區，觀音也具備發展農業的先天優勢，除了蓮花季、南瓜節，現在又多了草莓園新亮點，相信遊客四季來觀音，都可以體驗到不同的農業樂趣，未來市府也將協助休區發展更多農業體驗活動及附加產品，帶動地方經濟活絡發展。

▲▼草菓農場溫室智慧栽種的首批鮮甜草莓上市。（圖／市府提供）

「草菓農場」栽種的草莓品種包含：桃園四號、美姬、豐香、白草莓珍珠、天使，及具水蜜桃風味的桃薰，並透過大數據分析等技術，降低病蟲害發生，所生產的草莓無農藥殘留。包括：農糧署北區分署分署長王安石、市府副秘書長邱俊銘、農業局長郭承泉、市議員吳宗憲、郭蔡美英、觀音區長洪清淵等均一同出席活動。

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