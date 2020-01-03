男誘身障女公廁摸胸「吃海鮮」　「來抓鳥」時被害人噁心告性侵

▲桃園市邱姓男子去年1月間藉故與身障女子攀談，誘入公廁強制舔私處與摸胸強制猥褻得逞。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市邱姓男子去年1月藉故與身障女子攀談，後將其誘入附近巷弄公廁內，趁2人獨處時撫摸女子胸部，還以舌舔其私處，後來更變本加厲脫去褲子在女子私處與臀部等處磨蹭，女子嫌髒大喊「不要」，但仍遭邱男強制猥褻得逞，事後被人發現告知女子家人怒而提告；地院法官認為邱男對身障女強制猥褻犯行明確，依強制猥褻罪判處4年有期徒刑，本案還可上訴。

檢警指出，邱男與身障女為鄰居關係，知道女子有心智缺陷問題，去年1月11日上午11時許，藉故與女子聊天，然後帶其在巷弄裡撫摸胸部等處，後來又誘使進入公廁，要女子脫去褲子，再藉故猥褻私處與撫摸胸部，邱男也脫下褲子以生殖器觸碰女子私處，女子嫌髒大喊「不要」，以手推開邱男生殖器，但邱男仍不顧女子反抗，以舌舔其私處再以生殖器在其私處與臀部等處磨蹭強制猥褻得逞後，各自穿上褲子離去。

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邱男與女子從公廁離開後被鄰居發現，看見女子神情有異趕緊告訴其家人，家人詢問後，女子據實回答被邱男撫摸胸部與私處等情事，家人怒告向警方報案提告。

邱在警訊時坦承犯案，但在檢方偵訊時則否認對女子有強制猥褻，辯稱根本沒這些事情，在警局承認是因他吃藥後精神不好，還反控警察有誘導恐嚇他，還說女子看起來智力正常，堅稱沒有對女子做這些事情；女子則指證，邱男以手勾著帶進巷子與公廁脫褲亂摸，因為有觸碰邱的生殖器覺得很髒，回家後有洗手，邱男藉故摸她胸部與私處，她有說不要，但邱還是一直摸，警方也調閱監視器拍到，邱當時帶著女子進入巷弄裡。

法官認為，邱男明知女子是有心智問題身障之人，為圖一己性慾之滿足，無視女子拒絕，違反其意願對女子有強制猥褻行為，本案事證明確，依強制猥褻罪嫌判處邱男4年有期徒刑，還可上訴。

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