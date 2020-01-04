《路透社》介紹3總統候選人　蔡英文愛動物、韓國瑜敢嗆媒體

▲2020總統大選電視辯論會。（圖／公視提供）

記者丁維瑀／編譯

台灣將在11日舉行總統與立法委員選舉，外媒關注結果會帶來什麼影響。《路透社》4日就簡單介紹3名總統候選人的背景，其中寫道現任總統蔡英文喜歡動物，國民黨總統候選人韓國瑜不害怕直接抨擊他不喜歡的媒體，至於親民黨總統候選人宋楚瑜的介紹篇幅，只用短短一小段帶過。

▲總統蔡英文發表元旦談話。（圖／記者林敬旻攝）



首先是蔡英文（TSAI ING-WEN），《路透社》報導63歲的她在2016年成為台灣首位女總統；此前，國民黨前總統馬英九（Ma Ying-jeou）提出與中國的貿易協議，招致大規模的抗議活動。

報導指出，蔡英文從小在台北一個富裕家庭成長，從台灣最頂尖大學的法律系畢業，接著前往康奈爾、倫敦政治經濟學院繼續深造，在學術界工作一段時間後，她加入協商讓台灣參加世界貿易組織（WTO）的團隊，然後又進入陸委會。直到2004年，蔡英文加入民主進步黨（DPP）；這個政黨傾向台灣正式獨立。

喜歡動物的蔡英文，經常在社群媒體貼出她與貓、狗的照片，她2012年首次競選總統職位，但敗給贏得連任的馬英九。自她2016年上台後，中國就一直加大對她施壓，擔憂她可能會進一步把台灣推向正式獨立。

報導引述蔡英文的說法指出，台灣已是獨立國家，稱為中華民國（Republic of China），她會捍衛民主與自由；她還曾提到，投票給她，就是投票反對台灣變成第二個香港，台灣面臨來自對岸的威脅。

▲2020總統大選電視辯論會，韓國瑜到場。（圖／記者黃國霖攝）

鏡頭轉到韓國瑜（HAN KUO-YU），《路透社》先介紹62歲的他擔任高雄市長，是國民黨（Kuomintang）候選人，這個政黨曾治理中國大陸，1949年內戰結束後被迫逃到台灣。韓國瑜曾就讀軍事學校，接著在東吳大學取得英國語文學系文學學士。報導沒有提及他也取得政大東亞研究所法學碩士學位。

1992年，韓國瑜挑戰立委成功，但隨後退出政壇，2017年又再次現身，角逐國民黨主席，當時他沒有成功，不過經過多年，他成為黨內高雄市長的候選人。憑藉在社群媒體強大的影響力，他承諾提振經濟，最後贏得地方選舉，突破民進黨多年來的據點，出乎許多人意料。

報導描述，韓國瑜在競選過程中表現好鬥，直接點名他不喜歡的媒體，還指控蔡英文是台獨的秘密支持者，拒絕以中華民國的名稱稱呼台灣。蔡英文則說無稽之談。

雖然韓國瑜拒絕接受一國兩制（one country, two systems），他則承諾要修復與中國的關係。他還提到自己支持難民法通過；該法可以協助從香港逃到台灣的示威者。

▲2020總統大選電視辯論會，宋楚瑜到場。（圖／記者黃國霖攝）



第三位是宋楚瑜（JAMES SOONG），77歲的他曾任國民黨秘書長，現在則為親民黨主席。報導指出這是他第5度競選總統或副總統一職。