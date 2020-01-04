中部空品紅色警戒影響到1月6日　二林區揚塵污染更難控制　

▲中部地區4日至6日空品差。（圖／翻攝自彰化縣環保局）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣環保局指出，4日環境風場為偏東風，受擴散條件不良，PM2.5濃度上升，中部空品區忠明、二林及斗六地區紅色警示，本次汙染估計影響至6日。已啟動空氣品質不良緊急應變作業，以減緩中部空氣品質惡化，提醒民眾應減少外出，必要外出請做好自身健康防護。

根據環保署預報，今日（1/4）環境風場為偏東風，西半部位於背風側，風速偏弱，擴散條件稍差，清晨及夜間汙染物易累積，導致PM2.5濃度上升，空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊。

▲中部地區4日至6日空品差。（圖／翻攝自行政院環境保護署）

環保局已立即啟動緊急應變機制，通報轄內公私場所執行自主管理、營建工地加強物料覆蓋、灑水等防制措施，並派稽查員抽查公私場所防制設備及營建工地，加強取締露天燃燒及高汙染車輛（烏賊車），於重要路口進行車輛怠速稽查，以及執行洗街作業來減緩空氣品質進一步惡化。

彰化縣與鄰近縣市共同管制主要空氣汙染來源，要求啟動相關空品不良應變作為，包含臺中火力發電廠已啟動友善降載2,200 MW，減緩中部空氣品質惡化。

▲中部地區空品差。（圖／翻攝自行政院環境保護署）

環保局提醒民眾應加強個人健康防護，減少在戶外劇烈活動，如需外出，建議搭乘大眾運輸工具並配戴口罩，以維護個人健康。民眾如有發現工廠排放黑煙、露天燃燒、車輛排放大量黑、白煙等情形，請協助通報環保局進行處置。（公害陳情專線：0800-066666）。

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