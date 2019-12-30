過年前趕入厝　殘留甲醛超困擾！選對空氣清淨機還你安心好空氣

消費中心／台北報導

農曆年前是傳統的搬家旺季，許多人趕著在年前入厝，就是希望在新年團聚時，可以給家人全新的氣象，不過趕著入厝，家中裝潢的氣味都還沒消退，而這當中最令人擔憂的就是甲醛問題！

▲趕在農曆年前入厝的賴小姐，最擔心裝潢的甲醛影響家人健康。▼上網研究後，賴小姐決定選擇可以去除甲醛的Dyson空氣清淨機（圖／ETtoday）



甲醛為一種無色的有害氣體分子，國際癌症研究總署已經將它歸類為第1級致癌物。當接觸低濃度時即會刺激眼睛、鼻咽及呼吸道。當環境出現過量甲醛時，器官發育尚未完全的學齡前兒童更容易受到有毒氣體分子影響，不只造成過敏性鼻炎、氣喘等等過敏症狀、甚至最可怕的是發生兒童白血病等嚴重問題。

剛買新房子的賴太太表示，因為想趕在農曆年前搬家，但家裡剛裝潢好，又因為現在懷孕了，家中還有一位2歲的小孩，才很擔心裝潢後殘留的甲醛會影響到小朋友的健康。夫妻倆特別為了解決這個問題，上網搜尋資料，才發現不只新裝潢，許多日常居家用品，包括清潔劑、地毯、抗皺布料、化妝品等都會釋放甲醛，才連忙找尋可以去除甲醛的空氣清淨機，在搬入新居前特別入手了一台Dyson HP06，希望能夠保障家人的健康安全。

▲Dyson空氣清淨機外型設計時尚最適合搭配居家裝潢。▼ 涼暖風功能一年四季都可以使用。（圖／ETtoday）

賴先生也分享：「我是過敏體質所以對於空氣品質要求比較高，Dyson空氣清淨機不僅功能強，還可以清消除甲醛，而且它的造型設計搭配居家裝潢，感覺很時尚，這台空氣清淨機對我來說非常完美。不僅如此，Dyson空氣清淨機還有涼暖風切換功能，一年四季都可以使用，換季時就不需要另外找空間收納，現在房價寸土寸金，我覺得蠻棒的。」

完備的入厝計畫除了怎麼買、怎麼搬以及裝潢的規劃，更重要的是搬進去之後家人的健康。Dyson門市銷售人員表示：「消費者通常會覺得空氣清淨機每一台都差不多，有買就好了，市面上很多空氣清淨機有活性碳濾網，就宣稱有消滅甲醛的功能，但DYSON HP06過濾系統是採全機密封設計，甲醛汙染進去之後就會被DYSON消除甲醛科技持續分解消除，做到真正的室內空氣全淨化。」

▲ Dyson空氣清淨機擁有消除甲醛科技，讓空汙無所遁形。▼智能螢幕可顯示空氣品質並偵測揮發性有機化合物。（圖／ETtoday）



DYSON HP06有智能螢幕設計，可以隨時讓使用者知道身邊的空汙數據，含有甲醛的揮發性有機化合物的VOC數據，能夠被完整偵測顯示。Dyson銷售人員指出，一旦VOC的濃度高於0.1，就有可能會侵害人體。以指甲油做一個簡單的實驗，Dyson空氣清淨機一偵測到指甲油中的甲醛，VOC的危害指數就會顯示紅燈，Dyson會開始消除空氣中的甲醛，直到空氣中的甲醛危害被解除，顯示燈才會變回綠色的安全數值。

▲Dyson空氣清淨機能清除百分之99.95的 PM0.1的有害超微粒。▼搬新家別忘了把能徹底消除甲醛的Dyson空氣清淨機帶回家。（圖／ETtoday）



能清除空氣中的PM2.5已經是空氣清淨機基本必備功能，而HP06的HEPA密封濾網，可以清除百分之99.95 的PM0.1的有害超微粒。此外，DYSON的獨家分解甲醛科技，能捕捉分解比PM0.1小500倍的甲醛，並且分解成微量的水氣與二氧化碳。室內也有空氣污染的問題，趕在年前入厝就是為了一家人共同擁有新氣象、新希望，也要記得把能徹底消除甲醛的Dyson一起帶回家，守護摯愛家人的健康。