確保春節前夕岸海國門維安　台南高雄海巡擴大威力掃蕩

▲確保春節前夕岸海國門維安，台南、高雄海巡擴大威力掃蕩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

春節將至，為防止走私行為影響國內經濟及民眾安全，海巡署第六巡防區特別於夜間行動編組，針對轄屬台南、高雄責任區暨海域及漁港周邊實施岸海聯合威力掃蕩，並提升進出港安檢比例，防範不法份子及非洲豬瘟疫情趁隙入境，展現海巡署維護社會治安之決心。

南部分署第11岸巡隊於1月2日至3日會同第六巡防區指揮部、第四海巡隊、台南查緝隊及北門查緝隊實施岸海聯合威力掃蕩，共計動員2艇16車5機73人，針對轄內突堤、防風林、空屋、碉堡、工（漁）寮、下水道（涵洞）、漁港及雷達監控死角之海域等易走私、偷渡地點實施威力掃蕩勤務，透過擴大巡邏勤務查覺治安死角，以防杜不法入侵的決心。

此外，近期大陸地區非洲豬瘟疫情蔓延，為避免對國內相關產業造成衝擊，秉持「加強、加嚴、防疫視同作戰」之態度施檢，以確實阻絕非洲豬瘟疫情於境外。

南部分署第11岸巡隊表示，這次威力掃蕩除驗證勤務執行成效外，更發揮團隊精神打擊不法，透過層層勤務部署，有效提升查緝成效，遏止犯罪發生，維護台南及高雄沿海地區之維安，亦呼籲民眾，若發現走私、偷渡等不法情事，請撥打海巡署「118」服務專線。

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