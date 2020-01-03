坐南港車站月台18秒後落下！女遭區間車撞飛10m亡　台鐵人員被起訴

▲王女從台鐵南港站落軌遭撞，送醫後不治身亡 。（圖／記者黃彥傑攝）



記者鄒鎮宇／台北報導

台鐵南港車站去年發生女乘客落軌，遭列車撞擊身亡的案件。士林地檢署今日偵結，認為站務佐理吳一正沒注意到乘客從月台墜落到鐵軌，由於時間長達4分鐘，依過失致死罪起訴。

士林地檢署表示，50歲王姓女子2019年8月26日下午2時45分時坐在南港車站月台1車處，18秒後突然掉落，4分鐘後被進站的4198次列車撞上、當場噴飛10公尺遠，送三軍總醫院急救後不治身亡。

起訴書指出，吳男當時負責監視列車、旅客是否超線等候等勤務，但吳男在列車進站前，從連絡室走到第一月台13車的監控處查看，給予進站准許號誌，才讓列車進站，卻沒在監視器上看到王女的動向，疏於注意並給予警告，導致王女身亡。

▲檢方發現，吳男監控的監視器可清楚看到1月台的任何情況。（圖／記者黃彥傑攝）



吳男否認過失，辯稱他沒看到軌道上有乘客，也沒有其他乘客反映，他所在的工作地點位於13車處，距離案發的1車處遙遠，加上光線昏暗、監視器死角，旅客若掉落在邊緣，實在難以發現。

檢方勘驗現場後發現，吳男可透過月台的監視器畫面清楚觀看1車處的情況，王女坐在月台到被撞擊的時間查達4分鐘，且當下1車月台沒有其他乘客，因此認定吳男疏於注意月台情況，明顯有過失，依失致死罪起訴。

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