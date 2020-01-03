武漢不明肺炎「嚴重個案25%」　香港專家：疑似新冠狀病毒！

▲武漢華南海鮮市場爆發不明原因肺炎「休市整治」。（圖／翻攝紅星新聞）

記者劉亭／綜合報導

湖北武漢爆發不明肺炎後，香港有3名曾到訪武漢病人身體不適，在不同醫院接受隔離治療。中大醫學院呼吸系統學講座教授許樹昌今（3）日表示，大陸專家懷疑，武漢肺炎可能是新發的冠狀病毒。

許樹昌3日早上出席香港電台節目《千禧年代》表示，武漢不明肺炎目前27宗個案中，7案例病情較嚴重，與當年嚴重呼吸道症侯群（SARS）初期的嚴重個案比例相似，約1/4需留院深切治療。他提醒香港市民加強個人衛生，出入人多的地方多戴口罩，並且要勤洗手。

由於事件爆發已數日，但大陸當局仍未公布新資料，許樹昌也稍感無奈，但相信當局有採樣品化驗。他也透露，曾跟北京大學的教授聯絡，他們懷疑武漢肺炎可能是新發的冠狀病毒，但還沒有得到新消息，如果是新病毒快速測試可能無法檢驗出結果。

▲華南海鮮市場販賣許多「野味」。（圖／翻攝澎湃新聞）

許數昌也指出，香港三名病患雖然到武漢後有發燒狀況，但是三人都沒有去過海鮮市場，病情較輕微，目前也已退燒，狀況已穩定，出院安排是適當的。目前肺炎也沒有人傳人的證據，但是曾經去過武漢的人都還是要小心。

香港目前出現三宗從武漢返回後懷疑肺炎個案，2男1女隔離病人皆為香港人，被分送瑪嘉烈、屯門及大埔那打素醫院，目前都已經退燒、情況穩定，而屯門醫院、那打素醫院病患已出院。屯門醫院病人樣本初步檢驗證實，並非禽流感及SARS，但是外界仍舊擔心可能為未知病毒，因此無法檢測出來。

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