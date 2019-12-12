45歲↑熟齡限定！台中歌劇院推「後青年工作坊」進化版　將登台劇院表演

▲45歲以上熟齡限定！台中歌劇院推「後青年工作坊」進化版，成果將在劇院登台表演。（圖／台中歌劇院提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

台中國家歌劇院今年夏天首度推出「後青年工作坊」，特別為45歲以上人士設計，無論有無相關經驗，都可從淺入深的8至9堂工作坊，讓學員在訓練中更認識自己的身體、了解表演並融入生活；兒明年更規劃進化版的2月歌仔戲篇、5月份身體律動篇、8月份音樂劇篇，除了課程時數增加、內容更深化，更將於歌劇院小劇場登台成果展演！

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▲後青年工作坊秉持無齡世代的「不斷學習」與「體驗藝術」為核心主軸。

後青年工作坊秉持無齡世代的「不斷學習」與「體驗藝術」為核心主軸，讓學員在課程上透過身體感受將藝術融入生活，過程中認識自己，一步步引領回到年輕的初心。

參與首屆工作坊的學員感動的表示「在退休後沒有目標，看到後青年工作坊便報名參加，透過一次一次的課程，從中發現自己的喜好並且去享受藝術，自己變得很有自信又開心。」「結交了一群志同道合的朋友，不但打開自己對藝文戲劇的認識，也讓自己退休生活有了新目標。」

也有學員的孩子說，「看到媽媽的改變，回到家不斷的練舞，與家人聊天的話題變多了。」更有人說「就像回到學生時期的社團一樣，大家一起為了成果發表努力，那股凝聚的向心力是工作坊珍貴的畫面。」

▲曾參與的學員感動說，「不但打開自己對藝文戲劇的認識，也讓自己退休生活有了新目標。」

2020年2月的進化版工作坊「歌仔戲篇」，再次邀請薪傳歌仔戲劇團團長張孟逸老師，進行策劃、指導，規劃總計9堂課及1堂成果分享，透過經典歌仔戲《三娘教子》選段讀本，了解歌仔戲的特色與變化，在行腔轉韻、念白唱詞之間感受角色的情緒與歌仔戲之美；藉由「基本身段」及「水袖」練習，將傳統戲曲轉化成自身風采與優美姿態。



「後青年工作坊-歌仔戲篇」將於12月15日透過Accupass活動通開放報名，每梯次工作坊限30名。15日至17日前10位報名者享有早鳥票9折優惠，而「身體律動篇」預計3月1日起接受報名，相關問題可洽台中國家歌劇院藝術教育部劉小姐04-24155747。

活動通報名：https://www.accupass.com/event/1912090431031547849026

►「時間對我們來說完全沒用！