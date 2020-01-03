最強發言人羅紹和「深夜回憶沈一鳴」相處點滴：讓人感受到溫暖和力量

▲國防部最強發言人羅紹和（右）深夜在臉書發文，回憶與參謀總長沈一鳴相處點滴（圖／軍聞社）



記者林彥臣／綜合報導

參謀總長沈一鳴在黑鷹直升機空難中不幸殉職，讓國軍痛失人才，前國防部發言人、現任「安德烈食物銀行」執行長羅紹和在臉書上，3日深夜回憶起過去與沈一鳴相處的點滴，用「讓人感受到溫暖和力量」來形容與他相處的經驗。

羅紹和對沈一鳴沉痛發問，「敬愛的總長，夜已深了，您身上的衣物夠暖嗎？身上的傷還疼嗎？距離今天上午獲悉您在失聯的黑鷹直升機上，已經超過14個小時了，我怎麼都無法相信眾人心目中英俊挺拔、溫文儒雅的您，就這樣不告而別！

」

羅紹和回憶過去共事的經驗，從沈一鳴擔任國防部情報次長室次長到榮任空軍司令，他們前後多年的時間在國防部共事，即使沈一鳴到空軍司令部服務期間，他們仍然常常電話聯繫、討論空軍新聞議題的處理方式，「您是我在國防部服務期間，感受到最沒有官架子、為人謙虛、胸有點墨的長官之一」。

▲羅紹和回憶參謀總長沈一鳴，總是讓人感到溫暖和力量。（資料照／記者屠惠剛攝）



羅紹和說，沈一鳴對部屬和學弟的關愛，全然發自內心，讓人感受到溫暖和力量，102年洪案期間，國軍被某些假訊息黑得厲害，形象、士氣跌到谷底，有一天沈一鳴在紅樓的樓梯間看到面容憔悴消瘦的他，特別拍拍他的肩膀，用關懷的眼神鼓勵，「老弟辛苦了，發言人常常要獨自面對外界許多的壓力，你要挺住，更要保重身體」，沈一鳴的話雖然不多，卻溫暖了他的心，也讓他熟記至今。

羅紹和再回憶沈一鳴擔任空軍司令期間，公務更加繁重，有次為了處理空軍的新聞議題，特別打電話請教，他說，「會不會打擾司令？」沈一鳴卻笑笑地回應，「再怎麼忙也沒有發言人來得忙，只要有需要，任何時間都可以打電話給我」。

羅紹和細數，沈一鳴總長總是如此的體貼、顧念部屬、觀念開明，對於媒體一向以同理心面對記者的工作，每次和媒體聯誼活動之後，總會和他分享一些趣事，「我知道您把媒體記者當朋友，但在互動之間，您也很精準的拿揘分寸」。

羅紹和在最後誠摯感謝，「敬愛的總長，謝謝您曾經帶給國軍、空軍的美好。敬愛的總長，您的人生已經功德圓滿了，我們會懷念您的一切，請您不要再牽掛軍務，平靜安息在上帝的懷抱裡，終有一天，我們會在天國相見！」

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