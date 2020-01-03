談異國戀不如找個好老師？過來人血淚分享　CCR真的沒那麼簡單

▲浪漫的異國戀情人人稱羨。（圖／翻攝自PIXABAY，下同）



記者張惠媛／綜合報導

網路超發達的現在，很容易就可以認識不同國家的朋友，大談異國戀的人也越來越多，雖然異國戀情人人稱羨超浪漫，但是事情總有一體兩面，DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查異國戀的優缺點前5名，尤其是優點第一名，真的會讓人覺得「蛤～？」談過異國戀的人可能會心有戚戚焉，但是沒談過的，也別太快羨慕別人，任何事情都是要自己經歷過才能體會，想要談一場浪漫的異國戀情、最好還能生個漂亮的混血寶寶，先聽聽過來人的心得吧。

對異國戀情有所嚮往？想必你已經有心理準備，知道經營遠距離的感情不容易，更何況是不同國家的另一半，看看過來人票選出的5個異國戀情缺點，評估一下自己的能耐。

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缺點第5名：被說ㄈㄈ尺

鄉民們常講的ㄈㄈ尺到底是什麼意思呢？其實就是Cross Culture Romance（跨文化戀愛）的簡稱「CCR」，明明是很浪漫的事情，但是在網路上流傳開之後慢慢有了貶意，從字形上轉為嘲諷的稱呼「ㄈㄈ尺」，以前多稱女性，不知道是某些男性無法接受自己被比下去，還是真的覺得自己的好沒有人看得到才這樣嘲諷異國戀呢？談戀愛就像飲食口味一樣，蘿蔔青菜各有所好，有人愛台菜有人愛西餐，勉強不來。

缺點第4名：安全感不夠

東方人普遍覺得西方人不管男性或女性都外貌出眾，性格上也比較開放、交友廣泛，所以容易「拈花惹草」，但其實安全感這種事情是自己給的，雙方達成共識最重要，如果真的進入一段異國戀情，太玻璃心可是母湯。

缺點第3名：生活、文化風情不同

不同家庭長大的人都難很完全了解彼此，更何況是不同國家的兩人？以亞洲國來說，普遍覺得受到傳統觀念影響較深，人與人之間的互動、親密關係的經營、孝順長輩的方式等，都需要一段時間磨合才行。

缺點第2名：容易有誤會



除了語言問題之外，第一次外國人相處難免踩到地雷，尤其是語言不通的時候更容易詞不達意，在對話上就容易產生誤會，也有可能因為不熟悉對方的文化而不小心鬧出笑話或冒犯到他人。

缺點第1名：價值觀天差地別

雖然愛可以克服一切，但價值觀的差異就像一座高山，彼此要跨越這座高山真是很不容易，尤其是在感情上，可能你覺得這樣的關係已經是「確定交往」，但在對方的觀念裡，這還在「認識階段」，隨時都有可能say goodbye。

其實以上缺點無論是不是異國戀，都有可能發生，如果已經進入一段關係，最重要的就是彼此坦誠相待、多一點尊重及包容，愛情沒有那麼簡單，但也沒有那麼難。

看完缺點之後，當然要聽聽優點啦！來看看異國戀情的那些優點最讓人難以抗拒。

優點第5名：待人大方得體

對於含蓄隱晦的亞洲人來說，西方國家的人表達情感的方式相對熱情，可能因為文化的關係外顯出來的儀態也普遍大方得體，且帶出門很有面子，讓人覺得真是交對男友／女友了！

優點第4名：可以到異國度假

不管你跟哪個國家的人交往，都一定會去到對方的家鄉吧？互相探訪親友、旅遊，甚至可能在其他國家共組家庭，自然而然多了許多異地旅遊的機會，這幾乎是異國戀的超強附加價值了。

優點第3名：親朋好友各種羨慕忌妒恨

對於不同國家的人，我們總是陌生又好奇，畢竟「物以稀為貴」，帶出去跟親朋好友介紹的時候一定會被投以羨慕的眼光，真是讓人有莫名的驕傲感啊。

優點第2名：朋友圈變大、拓展國際觀

進入一段穩定的關係，想必會迫不及待介紹雙方親友認識，彼此都會擁有一個全新的生活圈，體驗不同國家的文化與風土民情，認識對方的朋友也會讓你的眼界大開，向世界跨進了一大步。

優點第1名：多學一種語言

語言是兩人溝通的基礎，就算是一見鍾情完全憑感覺就決定交往，一段關係的經營總還是需要共同語言的，網友們認為有一段異國戀情的最強優點就是「可以多學一種語言」！彷彿賺到免費家教（大誤）

以上異國戀的優缺點你都認同嗎？其實感情這種事只有兩個人清楚，不管是不是異國戀，經營一段關係都有苦有甜，不用羨慕別人，也不用看輕自己，兩個人愛得幸福快樂就好。

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