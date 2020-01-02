春節車潮多恐塞爆⋯初一～初三「國5南向」行車時間增5倍

▲蘇花改1/6通車。（圖／記者賴文萱攝）

記者李宜秦／台北報導

蘇花改將於本月6日全線通車，交通部高速公路局表示，預計今年春節會有大量車潮利用國5、蘇花改返鄉旅遊，南港系統至坪林南向路段於初一至初三間，行車時間約增3到5倍；頭城至坪林北向路段於初三至初五間，行車時間約增5到7倍。高公局呼籲多利用大眾運輸，搭乘國道客運可省半小時以上。

高公局表示，今年春節連假間，將有大量車潮利用國5及蘇花改往來台北與宜花東返鄉及旅遊，壅塞時間較平日及例假日更長。

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▲國5在連假期間容易壅塞。（圖／記者游芳男攝）

高公局預估，1月25日(初一)南下6-16時、1月26日(初二)6-13時與1月27日(初三)6-15時南港系統至坪林南向路段將嚴重壅塞，行車時間將比平常增加3到5倍。

另1月27日(初三)12-2時(翌日)、1月28日10-2時(翌日)及1月29日(初五)9-18時頭城至坪林北向路段，亦將嚴重壅塞，行車時間將比平常增加5到7倍。

為避免壅塞，高公局將於尖峰時段採取嚴格管制作為，為鼓勵及宣導民眾往返宜花東多搭乘公共運輸，國5主線南下石碇至彭山隧道路段設有大客車專用道，北上宜蘭至頭城路肩開放通行大客車，石碇南下及宜蘭地區北上各入口大客車均不受匝道儀控管制，搭乘國道客運約可較自駕車節省半小時以上。

▲高公局預計國5在春節期間會有雍塞狀況。（圖／記者蔡玟君攝）

高公局分析，國5及台9線在連續假期旅行時間，於下午尖峰時段(13-17時)，宜蘭往台北行駛台9線至坪林接國5的旅行時間，比行駛國5經雪山隧道的旅行時間節省30到70分鐘。

另高公局為疏導大量之國5交通需求，已實施分向尖峰時段高乘載管制，惟高乘載管制時段內車流量仍超過路段容量，尤其北上方向易壅塞至深夜。用路人可利用高速公路1968App查詢替代道路行車資訊，並適時改走台9線，或調整出發時間，建議南向多利用下午時段，北向多利用上午時段。