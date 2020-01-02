HTC One M8被外媒選為十年來最佳手機！　打敗iPhone 4、Galaxy S7 Edge

▲HTC One M8。（圖／ETtoday資料照）

記者陳心怡／外電報導

科技推陳出新，智慧型手機推新機的頻率也越來越快，不過，在眾多手機中，哪一款最厲害呢？外媒《TechRadar》評選了過去十年來，最令人印象深刻和具有影響力的前五名手機，第一名是 HTC One M8。

《TechRadar》表示 HTC 在初期時是 iPhone 的競爭對手，One M8 靠著不容小覷的外觀配備，像是高質感的金屬材質，升級後的螢幕、BoomSound 揚聲器和雙鏡頭，讓人留下深刻的印象，也被獲選為十年來最佳手機。

第二名是三星的 Galaxy S7 Edge，這款手機展現了曲面螢幕技術，以及精美玻璃外觀設計，續航力和相機表現也都很出色。

第三名是 Moto G，雖然它沒有像2013年的HTC One M8或iPhone 5S那樣影響高階手機市場，不過卻替中階手機設立標準，便宜手機卻配有良好的配備，因此廣受好評。

第四名是蘋果經典的 iPhone 4 ，它之所以會入榜，關鍵在於當時的精心設計，採用金屬邊框和玻璃背蓋，大幅凸顯出手機的質感。

第五名為 OnePlus 3，它的價格幾乎只要同年推出的旗艦機的一半，卻配有旗艦晶片、RAM及 5.5 吋大螢幕，可說是當年震撼手機市場的「旗艦殺手」。