宏達電協助舉辦《2019電競大專盃》　首度納入VR示範競賽

▲宏達電協助舉辦《2019電競大專盃》。（圖／宏達電提供）

記者姚惠茹／台北報導



宏達電（HTC）今（30）日宣布日前與中華民國電子競技運動協會合作舉行《2019大專盃電子競技運動》，共同在27日迎接首度納入VR示範競技項目的多人對戰虛擬實境射擊遊戲《ZeroAim》冠軍得主，象徵著台灣虛擬實境遊戲內容的重要里程碑。

宏達電台灣區總經理陳柏諭表示，面對5G 時代來臨，全球產業將會帶來另一波新的改變，其中也包含VR虛擬實境產品與內容的發展，除了HTC VIVE已備受市場肯定的智慧醫療與教育領域以外，多人連線的大型電競巨作也將隨之而來，娛樂產業將是未來令人興奮且不可錯過的領域。

▲榮獲冠軍的隊伍是來自啟英高中電商科的好手。（圖／宏達電提供）

陳柏諭指出，正因為看好未來全新VR的娛樂型態，宏達電以最強大的 VR 設備整合技術，集結超多新款VR遊樂內容，打造出虛擬與真實零誤差，並協助大專院校喜好電競的學生，特別舉辦全國大專盃電子競技運動賽。

陳柏諭分享，希望藉由活動讓同學瞭解電競產業發展概況外，破除青少年沉迷電玩的刻版印象，宏達電協助舉辦首屆以PC、手機與VR虛擬實境裝置為平台競技項目的《2019大專盃電子競技運動》，其中HTC U12+及HTC VIVE Pro獲選為大會競賽指定產品，並獲得參賽選手的一致好評。

▲《2019電競大專盃》首度納入VR示範競賽項目的多人對戰虛擬實境射擊遊戲《ZeroAim》。（圖／宏達電提供）



宏達電表示，2018年電影《一級玩家》上映之後，讓VR虛擬實境遊戲獲得更多人的關注，根據統計，全球VR玩家人數估計已逾500萬，隨著全球5G時代的全面來臨，VR虛擬實境發展前景與內容具有極大潛力。

宏達電指出，為因應VR娛樂大爆發，HTC VIVE現在也推出更多家用多人連線遊戲如《Swords of Gargantua》，以及《2019大專盃電子競技運動》指定VR示範競技項目《ZeroAim》，主要是VIVELAND虛擬實境樂園推出的多人遊玩VR射擊電競遊戲，由4名玩家在50平方公尺大的範圍內進行2對2的射擊。



《2019大專盃電子競技運動》的預賽地點將在台北VIVELAND虛擬實境樂園登場，也是宏達電在三創生活園區打造的全台第一座VR虛擬實境樂園；至於總決賽舞台地點則於高雄VIVELAND，位於大魯閣草衙道，占地約250坪，是目前全台最大的VR體感展示場域。