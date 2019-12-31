帶小三回姊姊家「活塞運動」全都錄　人夫辯：我在外面摩擦

▲廖姓人夫帶小三到姊姊家上床，被妻子莊的針孔攝影機拍下。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者劉昌松／台北報導

擔任晚會活動主持人的廖姓人夫，因為工作關係認識楊姓女子，竟找楊女到姐姐家上床，結果被早就起疑的廖妻安裝針孔，錄到廖男在楊女身上做活塞運動的畫面，雖然廖男辯稱當天楊女月事來不方便，他只有在體外摩擦，沒有性器結合，但檢察官不採信，31日依妨害家庭罪起訴廖男，至於楊女因不知廖男已婚，處分不起訴。

據了解，廖姓人夫原本和妻借住北部的姊姊家中，近年才搬到台中居住，不過廖男因為工作關係，時常需要北上參加各種展演、晚會活動，擔任主持人，因此偶而還是會到姊姊家過夜。

▲廖男辯稱因女方月事來無法性交，他只有在外面摩擦，不被檢察官採信。（示意圖／CFP）

2019年間，廖妻懷疑丈夫在外偷吃，因此決定在2人過去居住的房內裝上針孔，鏡頭就直接對準床鋪蒐證。4、5月間，針孔果然拍到廖男和女子沒蓋被的性交畫面，廖妻一查小三就是廖男工作上認識的另名楊姓女主持人，憤而控告2人涉嫌通姦、相姦罪。

楊女到案辯稱，不知廖男已婚，被拍到的當天，她月事來，無法性交；廖男也供稱，之前讓楊女看過自己和小孩的合照，還說是「和前妻所生」，沒告訴楊女自己已婚的身分，而當天他只是在楊女體表上磨擦，沒有性交。

檢察官綜合2人說法，認為楊女應該真的不知道廖男有配偶，處分不起訴，但廖男明知自己已婚，卻仍和人上床，而針孔雖然沒拍到重點部位的接觸畫面，但是廖男的活塞動作與單純的體外摩擦不同，因此不採信他的辯詞，依通姦罪起訴廖男。

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