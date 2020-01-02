四面佛拜拜！熟女寫祈願卡「至少2個小孩」　恐怖真相曝…網嚇：報警直接抓

▲熟女寫祈願卡「至少2個小孩」！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

迎接新的一年，不少民眾會向神明祈求事業、感情順利！不過一名女網有卻驚見一張違背常理的祈願卡，一位37歲女子希望與14歲的小男友共組家庭，甚至向四面佛請求「生下2個小孩」。照片曝光後，掀起眾多網友快喊「快報警！」

一名女網友在臉書《爆廢公社》透露，日前去四面佛祈福，竟愣見一張「母子戀」的祈願卡，女方似乎想求婚姻順利，寫著「李XX，現年36歲72年次、孫XX，現年14歲94年次」，等於兩人年齡相差22歲且「女大男小！」

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更瞠目結舌的是，女方期盼「能夠在人間以人間形式，成為夫妻並生至少兩個小孩，另李XX、孫XX的原生家庭平安順利。」嚇得原PO掉下巴驚呼，「我看到了什麼？」

礙於男方未成年，大批網友認為戀情不單純，紛紛回應「我覺得年紀差距不是問題，問題是未成年」、「14歲！？警察先生就是這個人」、「誘拐未成人，快點報警」、「等男孩成年，女生都更年期了」、「未滿18，犯法喔」、「後面有提到男的原生家庭」、「 再怎熟女控也該有個限度吧」、「可以不要為難神嗎」、「感覺像師生戀」、「大梵天王表示：WTF？！」、「跟少於16歲性交是公訴罪，如果被提告，女的一定會被關」。

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▲網勸：快報警！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

值得注意的是，女子的行為恐涉嫌誘拐未成年，根據《刑法》第227條，「對於未滿十四歲之男女為性交者，處三年以上十年以下有期徒刑。對於未滿十四歲之男女為猥褻之行為者，處六月以上五年以下有期徒刑。對於十四歲以上未滿十六歲之男女為性交者，處七年以下有期徒刑。對於十四歲以上未滿十六歲之男女為猥褻之行為者，處三年以下有期徒刑」。

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