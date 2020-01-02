　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

四面佛拜拜！熟女寫祈願卡「至少2個小孩」　恐怖真相曝…網嚇：報警直接抓

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼四面佛拜拜！熟女寫祈願卡「至少2個小孩」　恐怖真相曝…網嚇：報警直接抓（圖／翻攝臉書爆廢公社）

▲熟女寫祈願卡「至少2個小孩」！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

迎接新的一年，不少民眾會向神明祈求事業、感情順利！不過一名女網有卻驚見一張違背常理的祈願卡，一位37歲女子希望與14歲的小男友共組家庭，甚至向四面佛請求「生下2個小孩」。照片曝光後，掀起眾多網友快喊「快報警！」

一名女網友在臉書《爆廢公社》透露，日前去四面佛祈福，竟愣見一張「母子戀」的祈願卡，女方似乎想求婚姻順利，寫著「李XX，現年36歲72年次、孫XX，現年14歲94年次」，等於兩人年齡相差22歲且「女大男小！」

請繼續往下閱讀...

更瞠目結舌的是，女方期盼「能夠在人間以人間形式，成為夫妻並生至少兩個小孩，另李XX、孫XX的原生家庭平安順利。」嚇得原PO掉下巴驚呼，「我看到了什麼？」

礙於男方未成年，大批網友認為戀情不單純，紛紛回應「我覺得年紀差距不是問題，問題是未成年」、「14歲！？警察先生就是這個人」、「誘拐未成人，快點報警」、「等男孩成年，女生都更年期了」、「未滿18，犯法喔」、「後面有提到男的原生家庭」、「 再怎熟女控也該有個限度吧」、「可以不要為難神嗎」、「感覺像師生戀」、「大梵天王表示：WTF？！」、「跟少於16歲性交是公訴罪，如果被提告，女的一定會被關」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲▼四面佛拜拜！熟女寫祈願卡「至少2個小孩」　恐怖真相曝…網嚇：報警直接抓（圖／翻攝臉書爆廢公社）

▲網勸：快報警！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

值得注意的是，女子的行為恐涉嫌誘拐未成年，根據《刑法》第227條，「對於未滿十四歲之男女為性交者，處三年以上十年以下有期徒刑。對於未滿十四歲之男女為猥褻之行為者，處六月以上五年以下有期徒刑。對於十四歲以上未滿十六歲之男女為性交者，處七年以下有期徒刑。對於十四歲以上未滿十六歲之男女為猥褻之行為者，處三年以下有期徒刑」。

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
黑鷹回報「最後一句話」曝光！8點6分從雷達上消失
《美國隊長》女星涉嫌「殺害68歲母親」　遭到逮捕入獄
快訊／國防部否認參謀總長沈一鳴獲救　「部分人員困在機身殘骸裡
黑鷹迫降烏來　機上13人完整名單
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

水壺女霸佔咖啡廳12空位！帶兒女「狠嗆8字」　他被堵嘴：沒點飲料耶

快訊／抓到了！楊蕙如神隱1個月　曾在這裡現身了

「古曼童突然失控！」為發大財養小鬼　酒店正妹慘遭嬰靈反噬發狂

詭異男超商偷看！店員妹下秒大喊「2字」她陷回憶　萬人看完哭了

公車上偷看好康影片！耳機男嘆「聲音空洞」音量加大　結局超悲慘

「社群小編命」TOP4！水瓶點子王、射手化腐朽為神奇

捐款箱「豪丟一捲千鈔」妹子驚：484做虧心事？　店員曝…被迫捐款真相

PM2.5最糟縣市出爐！高雄空氣慘翻連2年奪第1　屏東、嘉義也很髒

50年內近10所國立大學將倒閉　教團籲開「全國高等教育國是會議」

熊貓外送員全新保險上線！「死亡保障最高200萬」　新增實支實付、日額支付

吳宗憲《笨小孩》唱一半「機車突衝上台」　「10年第一次遇到」看傻眼！

謝金燕騎恐龍出場「一首換一套」　搬出超大桶炸雞腿「全送給觀眾」

五月天《憨人》感性倒數放絕美煙火　阿信：加入五月天永遠不會太遲！

蔡依林珠光寶氣「被阿聯酋包養」　頭等艙對話..青峰笑回：coffee, tea or me

蕭敬騰嗨到直接跳越180cm工作人員　衝台下和女粉絲合唱「新不了情」

跟呸姐一起迎接2020！　蔡依林《看我七十二變》唱完就倒數啦

放送事故！周湯豪《iGO》音響出問題　唱到一半停..直接再來一次

SUPER JUNIOR-D&E老公來惹！！ 銀赫邊喊老婆邊露性感的背XD

李玖哲超有誠意直接脫了　超壯胸肌...全場尖叫！

Super Junior-K.R.Y.合聲《西風的話》　厲旭.圭賢全中文發言！藝聲：那我用韓文ＸＤ

「社群小編命」TOP4！水瓶點子王、射手化腐朽為神奇

捐款箱「豪丟一捲千鈔」妹子驚：484做虧心事？　店員曝…被迫捐款真相

PM2.5最糟縣市出爐！高雄空氣慘翻連2年奪第1　屏東、嘉義也很髒

50年內近10所國立大學將倒閉　教團籲開「全國高等教育國是會議」

熊貓外送員全新保險上線！「死亡保障最高200萬」　新增實支實付、日額支付

約會都她買單！男友嫌錢少「妳去當直播主啦」　萬人全看傻...妹子硬起來了

小年夜～初五國道單一費率⋯0-5時免收費！壅塞時段、避塞車訣竅曝

四面佛拜拜！熟女寫祈願卡「至少2個小孩」　恐怖真相曝…網嚇：報警直接抓

台鐵春節搶票戰！10分鐘狂賣22.4萬張車票　1/3續搶西部幹線

元旦起「6千托育補助」延長到3歲　育兒津貼未來翻倍變5千

大量解僱人數創單月新高　勞動部積極推動入廠查訪機制

雅加達新年暴雨21死！16歲少年摸電線桿觸電亡　3萬人流離失所

警無票搜索免罰6千！臨檢「扭臀摸鳥」挑釁　男騎士：我有隔著褲子　

直升機界的「勞斯萊斯」！「黑鷹」才剛成軍2個月就出事　最強特色揭密

1字頭買口碑建商新案　台中首購族湧向海線置產

金融碩士攔車朝駕駛臉上吐口水　噴一口5000元飛了

快訊／屏東林邊民宅疑出現未爆彈！警封鎖現場　不排除出動防爆小組

曾訪武漢肺炎病人「咳出血」　入住港屯門醫院隔離病房！初步檢驗出爐

「社群小編命」TOP4！水瓶點子王、射手化腐朽為神奇

指甲邊邊長小肉刺該不該拔掉？醫師揭「甲皺襞」暗藏的健康預警

生活熱門新聞

冷氣團發威「極度低溫8℃」　下波冷氣團報到時間曝

館長開賣乾拌麵　1包30元附4包醬

發大財養小鬼　正妹慘遭嬰靈反噬發狂

三太子降駕全身血　酒店妹為神服務不收費

2020首波冷氣團報到　下次變天時間曝

性工作者驗出愛滋　竹苗、雲林中鏢

高雄最早首輪戲院「三多影城」1月底將熄燈

跨年接兵單！桃園哥爽喊：不用苦惱了

給有緣人接下霉氣！風水師曝百元轉運法

熟女寫祈願卡「至少2孩」網嚇快報警

隔壁睡著的妹引暴動　神出嘉義汽修千金

寶寶半夜哭鬧突安靜　母衝回房間…阿祖說原因：別害怕

女大生宿舍超自閉　一開驚見5星配備！

便當一開「排骨雞泡麵」驚呆！

更多熱門

相關新聞

窗戶掛上SOS氣球！鄰居一看報警　結局傻眼了

窗戶掛上SOS氣球！鄰居一看報警　結局傻眼了

貴州省貴陽市警方近日接獲一起令人噴笑的報案，一名住戶發現對面鄰居的窗戶上掛著「SOS」氣球，擔心對方遭遇不測，於是趕緊報警尋求援助；不料員警到場查看後當場傻眼。

黑毛浪浪遭毒殺　堅持看她才斷氣

黑毛浪浪遭毒殺　堅持看她才斷氣

被奧客罵耳聾！　店員硬起來報案…網嘆：告不成

被奧客罵耳聾！　店員硬起來報案…網嘆：告不成

南港留房產！她想裝潢「卻不敢住」

南港留房產！她想裝潢「卻不敢住」

車禍心軟沒報警！她隔日照X光「扭傷變骨折」

車禍心軟沒報警！她隔日照X光「扭傷變骨折」

關鍵字：

四面佛拜拜母子戀報警熟女

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

吳宗憲「10年第一次遇到」機車男騎上台　看傻眼吐真實心聲

嶺東男大生舞台搶吳宗憲！上台原因曝光

超糗！歐陽娜娜「大陸跨年說錯話」

新娘爸當台被羞辱！新郎爆氣踹爆香檳塔

金希澈、MOMO承認交往中

蔡依林央視「唱一半字幕消失」

黑鷹直升機迫降　參謀總長沈一鳴在機上

高雄跨年倒數出包！曾國城一秒垮臉超傻眼

快訊／黑鷹直升機迫降！軍聞社女記者已尋獲　參謀總長沈一鳴3人仍失蹤

浩子忍半年「跨年開酸」阿翔比中指變臉

羈押期限將屆　連千毅拼回家過年

人夫賀軍翔深夜廝磨長髮妹挨轟！公司回應2人關係

賀軍翔假戲真做舌吻林依晨　不認愛撕破臉

快訊／黑鷹直升機迫降！13高官皆在機上　參謀總長沈一鳴等3人失蹤

冷氣團發威「極度低溫8℃」　下波冷氣團報到時間曝

更多

最夯影音

更多
吳宗憲《笨小孩》唱一半「機車突衝上台」　「10年第一次遇到」看傻眼！

吳宗憲《笨小孩》唱一半「機車突衝上台」　「10年第一次遇到」看傻眼！
謝金燕騎恐龍出場「一首換一套」　搬出超大桶炸雞腿「全送給觀眾」

謝金燕騎恐龍出場「一首換一套」　搬出超大桶炸雞腿「全送給觀眾」

五月天《憨人》感性倒數放絕美煙火　阿信：加入五月天永遠不會太遲！

五月天《憨人》感性倒數放絕美煙火　阿信：加入五月天永遠不會太遲！

蔡依林珠光寶氣「被阿聯酋包養」　頭等艙對話..青峰笑回：coffee, tea or me

蔡依林珠光寶氣「被阿聯酋包養」　頭等艙對話..青峰笑回：coffee, tea or me

蕭敬騰嗨到直接跳越180cm工作人員　衝台下和女粉絲合唱「新不了情」

蕭敬騰嗨到直接跳越180cm工作人員　衝台下和女粉絲合唱「新不了情」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面