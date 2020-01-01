「三太子降駕」搞到全身血！酒店妹為神服務　父將人撞死崩潰

圖文／鏡週刊

正妹乩童陳韻捷說，她的丈夫一開始非常反對她當乩童，因為三太子降駕後，她常會以狼牙棒、鯊魚劍等法器讓自己流血，以便調動無形的兵將為信眾辦事，先生不忍她常受傷，所以極力反對。後來陳動之以情，丈夫也慢慢理解，為信眾服務是種福氣，才慢慢接受她乩童的身分。

成為神明代言人2年左右，陳韻捷印象最深刻的是，父親在一場車禍中不幸將人撞死，事故發生後，父親睡不好、工作也不順，最後在三太子調解下，與往生者達成和解，終於讓此事圓滿落幕，父親的睡眠及工作才總算恢復正常。

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提到台灣的宮廟文化，陳韻捷與晴晴告訴本刊：「那種出陣頭打架，或要你捐很多錢消災的，都不是真正為神明服務，真正為神明服務是不能收錢的，一切隨意、隨喜。我們雖然看起來有點台，其實不台，而且一心為神明服務，也不求任何回報。」

鬼神之說從古至今未曾間斷。陳韻捷因養小鬼遭反噬，經三太子出手相救，幸運撿回一條命，如今她化身為替神明服務的乩童，也許她的故事有人信、有人不信，但無論如何，心存善念，肯定沒錯，至於神明附體之說是真是假，還是憑個人判斷。



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