「郵輪旅遊綜合險」可以網路投保了！搭船前1小時上網申購　直接擁有10大專屬保障

▲「郵輪旅綜險」的第三人責任險，像是不小心弄髒他人衣物，或小孩弄壞郵船上的藝術品、設施等導致第三人受傷死亡或財務受損，都可以申請理賠。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

全台首張承保郵輪旅遊所有不便及意外的新型態保單「郵輪旅遊綜合保險」，已在12月10日起於各服務據點銷售。兆豐保險宣布，明年元旦起，民眾可以直接在網路投保專區直接購買，而且在首賣期間，還可享有滿額送百元的優惠活動。

兆豐保險表示，明年元旦起，民眾可以在搭船出發前、也就是保單生效前1小時，直接在網路投保專區選購「郵輪旅遊綜合保險」，對於未能及時投保卻準備要搭船的旅客而言，又快速又方便。

「一般旅遊不便險」幾乎未包含郵輪旅遊面臨的風險，如岸上觀光因大眾運輸工具的延遲，使得未能及時登船所衍生的額外住宿、接駁費用，或是因故需使用對外聯繫的衛星電話，或需搭乘醫療直升機轉送等，這些狀況都不在「旅遊綜合險」或「旅遊不便險」的保障範圍內。

▲兆豐保險「郵輪旅遊綜合保險」獨特內容。（圖／兆豐保險提供）

因此，兆豐保險建議，搭乘郵輪出遊的旅客需要考量以往購買的「旅遊綜合險」是否合適；兆豐保險推出的「郵輪旅遊套裝專案」包含郵輪旅遊綜合保險、旅遊平安保險及海外突發疾病，給予旅客最全面性的保障。

「郵輪旅遊綜合保險」保單承保郵輪旅遊的10大保障內容，包括如第三人責任險、旅行文件損失、行李損失、行李延誤、旅程取消、旅程縮短、旅程延誤、郵輪假期保險、遊輪緊急衛星電話費用、海外急難救助費用等。

此外，面對即將到來的春節旅遊旺季，兆豐保險也歡慶「郵輪保險」線上首賣，只要民眾投保郵輪保險保費達500元，再輸入代碼「Mega168」，即可獲得100元超商禮物卡，活動持續到4月。

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