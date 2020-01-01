反滲透法「太看得起中國大陸」　李戡：真有本領在國際就不會挨打

▲李戡。（圖／《POP搶先爆》提供）

記者黃巈禾／台北報導

針對立法院三讀通過《反滲透法》，已故作家李敖之子李戡1日接受廣播節目專訪時認為，民進黨太看得起中國大陸，對岸根本沒有滲透的本領，如果真有本領，在國際上就不會這麼這樣子被動，到處挨打。

李戡在《POP搶先爆》表示，《反滲透法》是沒必要的，他並非站在國民黨的立場，而是制定此法的前提是有問題的，他完全支持政府針對一些遊走兩岸作投機事情的人進行法律上的調查，但這同時會造成很多人的不安，確實會波及到無辜的人。

李戡認為，民進黨老是假設中國大陸有一套層次、有組織、系統滲透台灣，為了防範因而制定《反滲透法》，但就他在北京讀4年大學的觀察，「太高估、太看得起中國大陸，他們根本沒有滲透的本領，他們如果真的要有這個本領的話，他們今天在國際上就不會這麼這樣子被動，到處挨打」。

李戡指出，中國大陸想在國外到處設孔子學院、大使館，要改變外國對大陸的輿論，但一蹋糊塗到現在，說滲透是太高估大陸，其實很多部門是作業績，像是在台灣搞些活動，這樣就有經費，對上面有交代，台灣人一直覺得中國大陸很厲害在搞組織的滲透，但真的沒有，就是業績，「不用高估對岸統戰部門的本領，也不要低估台灣人的智慧」。

針對《反滲透法》，總統蔡英文1日在總統府發表元旦談話時表示，蔡英文談話中提到剛通過的《反滲透法》，《反滲透法》規定的內容都是本來就規範、禁止的事項，只要不是接受中國大陸指示、委託或資助來從事法律不許可的事，就不受《反滲透法》的規範，且是否違法不是行政機關或任何人說了算，必須經過法院判決。

蔡英文強調，《反滲透法》不會影響自由、不會侵犯人權，也不會影響正常經貿交流，只會讓台灣的民主自由更受保障，「在中國的台商、台生、台師、台幹，各位的一切正常生活都可以照舊，不受影響。 」

其他人也看了這些...

►懶人包／誰是共諜？ 9個Q＆A、3張圖搞懂《反滲透法》

►全文／《反滲透法》三讀通過！配合「境外敵對勢力」干預選舉最重關5年、罰千萬

►反對《反滲透法》倉促立法！國民黨、親民黨醞釀提釋憲

更多熱門新聞...

►看懂反滲透法／台商、台生不會被罰！民進黨講清楚：罰的是「違法行為」非身分

►看懂反滲透法／倉促立法？民進黨還原真相：7個月前早提！國民黨「拒討論」

►看懂反滲透法／不只台灣！美國、英國、德國、加拿大...「民主國家都在反滲透」

►超越藍綠，就靠她了