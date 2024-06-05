黃仁勳和「神級大人物」撞生日！同年月日網驚呆：這日子厲害

▲NVIDIA執行長黃仁勳。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

「AI教父」黃仁勳有獨特人格魅力，所到之處都吸引民眾搶拍。作家蔡世偉分享，他看到黃仁勳的生日時，詫異發現和另一位大人物同天生日，「麥可喬丹跟黃仁勳同年同月同日生，有夠巧」，不禁笑呼「1963年2月17日，是否天有異象？蒼龍在空中盤旋、山羊在地面奔跑？」話題引發熱論。

譯者、作家蔡世偉先前譯有《曼巴精神》、《LeBron：勒布朗傳》、《麥可喬丹傳》等書，還有2本個人著作。他4日在粉專「King Wayne蔡世偉」表示，看到大家都在談黃仁勳，自己在科技、股市或是國際局勢方面懂的不多，但可以分享一個冷知識，那就是「籃球之神」麥可喬丹跟「AI教父」黃仁勳同年同月同日生。

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這巧合令他直呼，「有夠巧，或者應該說，有GOAT巧！」到底「1963年2月17日」是什麼好日子。貼文掀起眾人熱論，「93年一個準備退休，一個剛剛創業」、「那天絕對有山羊滿地跑」、「也太巧了，這個日子厲害」、「都是奇才」、「天選之人」、「都水瓶座，都開創了一個時代」、「不同領域的優秀。」

有趣的是，話題還引來命理師現身，分析道「以命理的角度來看，這個日子確實是相當特殊的。該日為癸卯年、甲寅月、辛卯日，寅卯都為東方木旺，為木年木月木日，甲則象徵參天大樹，三柱干支中眾木成森林，氣勢獨旺。」

※本文獲「King Wayne蔡世偉」授權引用。