快訊／唐治平戴《周處除三害》手錶　渾身酒味：遺體不像我媽

▲唐治平現身派出所 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

藝人唐治平73歲母親昨(3日)下午1時許被發現陳屍在社區頂樓，唐治平2度否認是媽媽遺體，後來做筆錄時仍堅決否認。今(4日)檢方於板殯相驗，僅有一位非血親的「表妹」到場，唐治平母親的遺體只能暫時冰置板殯。唐治平一度失聯，晚間10時許，他渾身散發濃濃酒味，戴著和電影《周處除三害》阮經天所飾演的「陳桂林」所戴是同一款式手錶，現身到水碓派出所拿取文件。

據了解，唐治平和母親居住在淡水該社區已有一年多，積欠將近六個月約10萬元租金。無業的唐治平則常常拿著酒瓶在住家附近閒晃，還會不時發出聲音，住戶們對於他的行為都很擔心。唐治平和媽媽案發前3天（6/1）疑似因為就業問題發生爭吵。

住戶昨(3日)下午1時許至社區頂樓曬衣服時發現一名婦人陳屍牆角，經查，死者是73歲的陳姓婦人、藝人唐治平的母親。唐治平見到遺體2次否認這是他的媽媽，直到唐治平表妹到場，才完成認屍。

今(4日)檢方於板殯相驗，但僅有非血親的「表妹」到場，由於死亡證明需要直系親屬簽署才能開立，但警方一度聯繫不上唐治平，原因是唐正在睡覺，遺體只能暫時冰置板殯。

晚間10時許，唐治平到水碓派出所領取母親文件，他表示，他昨天怎麼看都不覺得是自己的母親，因為媽媽不喜歡綠色衣服。他甚至還請員警打開，梳了遺體的頭髮，他就覺得那不是他母親，「我是認得自己的母親的阿！」，但他昨天想說先等消息，因為後面還有工作，然後今天員警就跟他說確認是他母親了。

面對媒體詢問他的生活，唐治平說，他只是偶爾拍戲很累在旁邊抽根菸，沒想到媒體寫出來是這樣，他沒有落魄，他沒有把這件事放在心上，因為還不能確定是他母親，因為他後頭還有工作，當然心情一開始激動了一下，現在很平靜，但是他一個人的時候也有可能很難過，他想會把情緒留給自己。