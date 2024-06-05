0403大地震後　玉山變矮了

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玉山變矮了！　0403大地震後最新測量出爐

▲▼ 。（圖／內政部國土測繪中心提供）

▲0403大地震後，玉山高度測量結果公布。（圖／內政部國土測繪中心提供）

記者邱晟軒／綜合報導

玉山為百岳之首台灣第一高峰，近年來登頂玉山相當盛行，而玉山的高度及其變化，亦受到國人相當的重視。內政部國土測繪中心近日公布玉山高度衛星定位測量成果，顯示因0403花蓮大地震影響，玉山高度有所變動，測得玉山主峰高度為海拔3952.433公尺，較去年11月減了5.2公分，也比去年5月矮了1.7公分。

內政部國土測繪中心自105年起，每年5月及11月以衛星定位測量方式進行玉山高度測量。本次測量於113年5月8日進行，結果結果發現，其幾何高與前次（112年11月）測量成果相較降低約5.2公分、與去年同期相較降低約1.7公分。這些變化量均在測量誤差範圍內，顯示玉山高度無顯著變化。

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▲▼ 。（圖／內政部國土測繪中心提供）

▲玉山主峰幾何高變化。（圖／內政部國土測繪中心提供）

此外，測繪中心利用中央氣象署玉山北峰（YUSN）的數據進行分析，結果顯示0403及0422地震前後高程變化在0.7至4.1公分之間（高程中誤差約3.6公分），其量級同樣與測量誤差量級相當，顯示地震影響不大。

國土測繪中心表示，未來將持續每年進行兩次玉山高度測量，以監測並掌握玉山高度的變化情形，讓國人了解及認識國土變遷。詳細作業說明請參見內政部國土測繪中心官方網站。

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