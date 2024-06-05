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中國官方出手購房救市　一線城市跟進

▲房市,貸款,樓盤。（圖／CFP）

▲中國房市低迷，官方再度出手救市。（圖／CFP）

文／中央社上海5日電

中國政府推出收購房企庫存成屋措施，一線城市廣州市也跟進，有房企人士透露，收購價約為房企成本價，由於目前專案售價已經低於成本價，政府願意用成本價收購「最好了」。

中國人民銀行5月17日宣布，設立人民幣3000億元（約新台幣1.35兆元）保障性住房再貸款，鼓勵引導金融機構按照市場化、法治化原則，支持地方國有企業以合理價格收購已建成、未出售商品房，用作配售型、配租型保障性住房。

中國以國家隊姿態入場試圖振作房地產市場，一線城市等多地陸續跟進政策。

據中國房地產報、澎湃新聞4日報導，廣東省廣州市在5月30日發布「關於廣州（新塘）至汕尾鐵路專案（新塘段）徵集符合條件商品性安置房源報名的公告」，規劃收購成屋作為安置用房源。

▲房市,貸款,樓盤。（圖／CFP）

澎湃新聞引述房企說法指出，一般循正常銷售的房子有土地成本、建築安裝工程成本，還有管理費、行銷費、財務費用以及各類稅費，成本管控為動態的，粗略估計官方收購價大概是房企成本價格80%。

一名房企人士表示，目前一線城市郊區房地產市場恢復不理想，交易流速相對地較慢，透過官方收購方式出售成屋，對於房企來說，這可以節省部分成本，也可以加快資金流動。

易居研究院研究總監嚴躍進認為，廣州這波收購強調就近原則（收購房源必須在增城區新塘鎮範圍內），這也啟發各地對於保障房、安置房的需求進行系統分析，可愈加精準落實成屋去庫存相關工作。

澎湃新聞報導提到，有多個城市於先前宣布，不再開工建設安置用房源。

中國房地產報引述一家廣州民營房企的意見表示，政府公布收購價是成本價，由於目前公司專案售價已經低於成本價了，「如果能以成本價賣給政府當然最好了」。

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