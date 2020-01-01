迎2020跨年！雲林三好國際酒店舉辦復古歡樂派對

▲迎2020跨年，三好國際酒店舉辦「2020幸福三好 跨年復古歡樂趴」，施放300秒炫麗煙火秀。（圖／三好國際酒店提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市三好國際酒店第4年舉辦跨年活動，昨夜跨年舉辦「2020幸福三好 跨年復古歡樂趴」，飯店前道路擠滿跨年民眾，三好國際酒店邀請雲林在地「雲音爵士樂團」、虎科大炎藝火舞社與雲林家扶台西希望教室、太鼓隊演出，全程掌聲、歡樂不斷，加上300秒炫麗煙火秀，讓大家留下美好跨年回憶。

三好國際酒店租用跨年場少見的變形金剛舞台車當舞台，雲音爵士樂團更以此規劃復古風表演，不只服裝是喇叭褲、亮采衣，歌曲也是耳熟能享的國、台語老歌，讓大家邊吃三好美食，邊舒服聽音樂。現場安排震撼表演─炎藝火舞社，讓許多人第一次親眼目睹真火舞蹈，火棍、火扇與火流星表演，急速翻轉形成視覺火圈，甚至搓棍空拋出現火牆，都讓大家驚呼連連。

三好國際酒店總經理董長春表示，即使雲林縣內共有3場跨年晚會，但董事長陳國周認為，跨年是重要的日子，仍要在飯店前，辦一場與周邊民眾、房客同樂的跨年，辦一場小而精采的跨年趴。

▲迎2020跨年，三好國際酒店舉辦「2020幸福三好 跨年復古歡樂趴」，飯店前道路擠滿跨年民眾。（圖／三好國際酒店提供）



董事長陳國周關心公益，得知雲林家扶中心幫助弱勢孩子，學音樂有成，邀請家扶台西希望教室烏克麗麗、非洲鼓與太鼓隊，到會場表演，讓大家感受偏鄉的台西親子也能演奏出活潑的音樂饗宴，太鼓隊青年們更是用鼓聲，表達他們不畏困境，努力打出一片天的志氣，獲得民眾熱烈掌聲。

雲林縣議員王又民也到場陪大家跨年倒數，肯定『三好國際酒店』促進地方繁榮之餘，允諾今年要辦更盛大的跨年晚會，邀請大家年底再見面。董事長陳國周祝福與會民眾，「金銀財寶數(鼠)不完、富貴連連數不盡」。

▲迎2020跨年，三好國際酒店舉辦「2020幸福三好 跨年復古歡樂趴」，安排震撼表演─炎藝火舞社，讓許多人第一次親眼目睹真火舞蹈。（圖／三好國際酒店提供）

▲迎2020跨年，三好國際酒店舉辦「2020幸福三好 跨年復古歡樂趴」，施放300秒炫麗煙火秀。（圖／三好國際酒店提供）



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