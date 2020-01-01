迎2020跨年　劍湖山世界主題樂園　全台唯一極光煙火秀

▲劍湖山世界主題樂園2020年跨年極光煙火秀，延續雲林幸福元年幸福摩天輪，施放2萬多發566秒煙火，璀璨的萬發煙火，超特別的視覺享受。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

「5、4、3、2、1，新年快樂！」雲林劍湖山世界主題樂園2020年跨年極光煙火秀，延續雲林幸福元年幸福摩天輪，以觀光旅遊與文化、民生結合，推動雲林縣幸福產業，施放「 920就愛你」9分20秒，五彩繽紛造型高空煙火，並投射幸福色調的「 極光」，讓遊客感受新的2020年充滿浪漫幸福。

劍湖山世界主題樂園延續雲林幸福元年，推出「 2020就愛你」為主題幸福摩天輪跨年煙火秀，施放2萬多發566秒高、中、特效、造型煙火外，加上園區內投射在高緯度區域上「極光」，搭配璀璨的萬發煙火，超特別的視覺享受，真實感受閃閃瑞光的強烈幸福感。

劍湖山世界幸福摩天輪煙火加極光秀，全台唯一，別無可見，跨年晚會節目於晚上7時開始在幸福摩天輪前登場，一直延續到2020年凌晨結束，有眾多高網路聲量的歌手參與演出，聲林新秀李佳歡、許淨淳、張孟權、艾文同學等藝人，另有唐貓樂團、耶魯布萊克樂團，及靈魂歌姬呂薔、超高聲量實力偶像陳芳語，壓軸則是全民天菜J.Sheon。

▼▲劍湖山世界主題樂園2020年跨年極光煙火秀，延續雲林幸福元年幸福摩天輪，施放2萬多發566秒煙火，璀璨的萬發煙火，真實感受閃閃瑞光的強烈幸福感。（圖／記者蔡佩旻攝）





▼▲劍湖山世界主題樂園2020年跨年極光煙火秀，延續雲林幸福元年幸福摩天輪，施放2萬多發566秒煙火，加上投射「極光」，搭配璀璨的萬發煙火，真實感受閃閃瑞光的強烈幸福感。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲劍湖山世界主題樂園2020年跨年極光煙火秀，延續雲林幸福元年幸福摩天輪，施放2萬多發566秒煙火，璀璨的萬發煙火，超特別的視覺享受。（圖／記者蔡佩旻攝）



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