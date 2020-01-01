　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

愛吃辣嫁台灣種產銷履歷辣椒　「越南小辣椒」吳紅深辣椒出名　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲嫁到屏東萬丹的吳紅深種產銷履歷辣椒出名　 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲嫁到屏東萬丹的吳紅深種產銷履歷辣椒出名 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

從越南遠嫁台灣萬丹的吳紅深，協助夫婿張萬國種產銷履歷辣椒，而她說在越南沒看到這麼漂亮的辣椒，每天一早上田採收，一天約150公斤，主要供給量販超市，價格上很穩定，

34歲的吳紅深來到台灣已有15年，已融入台灣的生活模式，並能講一口流利的台語及國語，育有4子女，最大已經唸大二。吳紅深說，越南老家是養蝦，當地以種稻為主，較少看到大規模種辣椒，而且農業技術比不上台灣進步。

她指出，前幾年都在家照顧小孩子，3年前小孩子長大才回到田裏幫先生耕種，張萬國平常以代耕為主，幫農民翻田、種稻採收，前幾年租了一塊2分多地種苦瓜，直到去年改種辣椒。

辣椒田大多由她管理，她愛吃辣，因此種辣椒被冠上「越南小辣椒」的名號，由於這幾年跟著先生學種田，大概的方式也都熟悉，從小苗種起，開挖深溝方便排水，肥培管理及病蟲害防治都按政府規定施用藥劑，採收時也請同樣來自越南的姊妹幫忙，也申請到產銷履歷，保障消費者的安全。

目前採收的辣椒是8月份栽種，最近進入盛產期，整排翠綠葉下掛滿一根一根的紅辣椒煞是美景，第一次種辣椒就能滿園結實纍纍，紅綠交錯的辣椒，要真正用心管理才能有好收穫。

因為辣椒有穩定通路市場，最近自有的另一塊地也開闢種辣椒。她指出，以人工一根一根採收辣椒，稍不注意，採辣椒的手碰到眼睛其痛無比，不過慢慢習慣後，不曉得是痛到麻痺了，還是採收技術成熟，已經沒有刺痛的感覺了。

►Her新活動又來了！迎接新年，推出「2020愛妳愛妳」

ET快訊
孫道存服完3年刑出獄又裁定羈押禁見！無縫轉看守所過新年
歐陽娜娜「大陸跨年說錯話」　網狂轟：沒文化真可怕
影片曝！韓國瑜高雄跨年晚會致詞　民眾怒吼下台狂比「倒讚」..
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

選舉較勁濃厚！　彰化藍綠候選人穿戰袍參加元旦升旗　

紅通通！彰化縣府元旦升旗上千名眾參加　王惠美：打造幸福宜居城市

抓綠鬣蜥換老鷹紅豆　防治外來入侵種全民一起來

專屬台南人的跨年晚會　黃偉哲率市府團隊與市民歡度跨年倒數時刻

愛吃辣嫁台灣種產銷履歷辣椒　「越南小辣椒」吳紅深辣椒出名　

台南歡度跨年深夜食堂撫慰心與胃　 黃偉哲與民眾一同品嚐台南味

「很想要一台腳踏車」　圓夢天使施坤霖、林宗盟捐贈272輛腳踏車

嘉義市跨年晚會抽電動機車T型舞台　秀蘭瑪雅美聲登場

高雄罷韓餐廳公告「不投票不賣你」怒批年輕人！　揭開韓國瑜最奸詐手段

迎2020跨年　劍湖山世界主題樂園　全台唯一極光煙火秀

Jasper當爸面前說謊　陳小春怒踹米粉：別吃了！

狂！當鋪偷賣「近200萬名牌包」　老婆得知超淡定：再買新的啊～

五月天台北跨年打頭陣　《突然好想你》全場大合唱..超震撼

最棒相聚！暖姊帶萌嬤遠赴上海　「驚喜現身妹家」她秒展笑顏緊擁

吳謹言第一次拍mv「太難了」　林俊傑公主抱小case：她太瘦了

蘇慧倫跨年飆神曲《Lemon tree+鴨子》　一看名單驚：我是唯一的長輩！

砸百萬買「國瑜原味夾克」原因曝！　她遊覽車上嗆：有錢人看不起弱勢

天啊蔡桃貴上台了！！！！　蔡阿嘎台上開唱..他一臉懵超Ｑ

他勇敢公開與前女友分手原因 發現自己愛上男人：比較快樂

安心亞台中跨年「胸前拉鍊」險彈開！　「16分鐘不斷電」電音趴non stop

選舉較勁濃厚！　彰化藍綠候選人穿戰袍參加元旦升旗　

紅通通！彰化縣府元旦升旗上千名眾參加　王惠美：打造幸福宜居城市

抓綠鬣蜥換老鷹紅豆　防治外來入侵種全民一起來

專屬台南人的跨年晚會　黃偉哲率市府團隊與市民歡度跨年倒數時刻

愛吃辣嫁台灣種產銷履歷辣椒　「越南小辣椒」吳紅深辣椒出名　

台南歡度跨年深夜食堂撫慰心與胃　 黃偉哲與民眾一同品嚐台南味

「很想要一台腳踏車」　圓夢天使施坤霖、林宗盟捐贈272輛腳踏車

嘉義市跨年晚會抽電動機車T型舞台　秀蘭瑪雅美聲登場

高雄罷韓餐廳公告「不投票不賣你」怒批年輕人！　揭開韓國瑜最奸詐手段

迎2020跨年　劍湖山世界主題樂園　全台唯一極光煙火秀

《反滲透法》定義不明　學者憂：兩岸學術交流也受影響

孫道存服完3年刑出獄…涉侵占裁定羈押禁見「無縫轉看守所過新年」

選舉較勁濃厚！　彰化藍綠候選人穿戰袍參加元旦升旗　

韓國瑜連趕2場高雄元旦升旗　「這套衣服」在紅藍白國旗裝中更出色！

巨無霸猩猩現身花蓮！超萌「稻草藝術節」開跑　17座療癒稻草動物隨你拍

紅通通！彰化縣府元旦升旗上千名眾參加　王惠美：打造幸福宜居城市

港警2020第7分鐘發射催淚彈！作家鄧小樺「路過」被射中…左眼受傷滿臉血

郭台銘批反滲透法「權力的暴行」　籲別讓國會一黨獨大　

華聞快遞／廣東印發加快發展海洋六大產業行動方案

私密處別用水柱衝！專家曝「妹妹老化」超虐洗法：肥皂＝殺菌大忌

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

地方熱門新聞

百萬外套女韓粉被起底！一個月報警上百次

Live／韓陪跨年　燈光秀閃亮高雄

罷韓餐廳公告「不投票不賣」怒批年輕人

迎2020跨年　劍湖山世界施放全台唯一極光煙火秀

施坤霖、林宗盟捐贈272輛腳踏車

「K歌之夜」跨年晚會　嗨翻屏東

母子搭公車「媽剛下站」！孩子慘被關車上

嘉義市跨年晚會秀蘭瑪雅美聲登場

台南跨年晚會勤務圓滿完成

韓粉被起底　店家秒認出曝黑歷史

台南四草橋上南警搶救輕生男

首屆桃園金牌企業卓越獎　16企業榮獲

綠鬣蜥換老鷹紅豆　防治入侵種全民一起來

2020桃園元旦升旗暨健走　大送好康

更多熱門

相關新聞

19歲男龍磐公園看日出　失足墜坑洞

19歲男龍磐公園看日出　失足墜坑洞

2020元旦屏東龍磐公園清晨發生一起意外，一名19歲的男大生到場準備迎接新年曙光，不料卻未注意腳下地形，一時失足跌墜3層樓、約10米深的坑洞中。救護人員獲報後急忙到場，並將該名民眾救起，所幸其意識清楚，雖全身多處擦傷，但暫無生命危險，目前已送醫治療。

屏東前鄉長許玉秀一家3口涉貪　分別判刑

屏東前鄉長許玉秀一家3口涉貪　分別判刑

東港跨年晚會登場　警管制交通

東港跨年晚會登場　警管制交通

發票「拼圖」尋回皮夾失主　枋警發揮柯南精神　

發票「拼圖」尋回皮夾失主　枋警發揮柯南精神　

高樹蜜棗評鑑　冠軍梁立定

高樹蜜棗評鑑　冠軍梁立定

關鍵字：

吳紅深屏東萬丹辣椒張萬國

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高雄跨年倒數「3、2、1」沒煙火！派無人機出場

謝金燕「騎恐龍」搬超大桶炸雞腿

蔡依林央視「唱一半字幕消失」

偷吃弟弟食物被媽痛罵…17歲姐帶10歲妹「跳河雙亡」

人夫賀軍翔深夜「暗巷廝磨長髮妹」全被攝

48歲男歌手「跟老婆一起輕生離世」！留下年輕女兒

女子墜13樓亡　男友要賠家屬63萬

韓國瑜跨年晚會致詞　部分民眾：下台！

檢疫犬坐下20萬掰了？他嚇哭翻出M

快訊／恭喜！包小松愛主播張雅婷13年「晉升人夫」

陳小春吃飯問同桌：奶奶幾歲了？答案驚呆了

Bella跨年前PO高以翔合照：你的愛讓我生命完整

泫雅舞台「上下交疊男友」摩擦

謝和弦苗栗跨年飆唱《謝謝妳愛我》炸翻全場！

交往6年「女神收割機」老婆曝光！

更多

最夯影音

更多
Jasper當爸面前說謊　陳小春怒踹米粉：別吃了！

Jasper當爸面前說謊　陳小春怒踹米粉：別吃了！
狂！當鋪偷賣「近200萬名牌包」　老婆得知超淡定：再買新的啊～

狂！當鋪偷賣「近200萬名牌包」　老婆得知超淡定：再買新的啊～

五月天台北跨年打頭陣　《突然好想你》全場大合唱..超震撼

五月天台北跨年打頭陣　《突然好想你》全場大合唱..超震撼

最棒相聚！暖姊帶萌嬤遠赴上海　「驚喜現身妹家」她秒展笑顏緊擁

最棒相聚！暖姊帶萌嬤遠赴上海　「驚喜現身妹家」她秒展笑顏緊擁

吳謹言第一次拍mv「太難了」　林俊傑公主抱小case：她太瘦了

吳謹言第一次拍mv「太難了」　林俊傑公主抱小case：她太瘦了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面