愛吃辣嫁台灣種產銷履歷辣椒　「越南小辣椒」吳紅深辣椒出名　

▲嫁到屏東萬丹的吳紅深種產銷履歷辣椒出名 。（圖／記者陳崑福翻攝）



記者陳崑福／屏東報導

從越南遠嫁台灣萬丹的吳紅深，協助夫婿張萬國種產銷履歷辣椒，而她說在越南沒看到這麼漂亮的辣椒，每天一早上田採收，一天約150公斤，主要供給量販超市，價格上很穩定，

34歲的吳紅深來到台灣已有15年，已融入台灣的生活模式，並能講一口流利的台語及國語，育有4子女，最大已經唸大二。吳紅深說，越南老家是養蝦，當地以種稻為主，較少看到大規模種辣椒，而且農業技術比不上台灣進步。

她指出，前幾年都在家照顧小孩子，3年前小孩子長大才回到田裏幫先生耕種，張萬國平常以代耕為主，幫農民翻田、種稻採收，前幾年租了一塊2分多地種苦瓜，直到去年改種辣椒。

辣椒田大多由她管理，她愛吃辣，因此種辣椒被冠上「越南小辣椒」的名號，由於這幾年跟著先生學種田，大概的方式也都熟悉，從小苗種起，開挖深溝方便排水，肥培管理及病蟲害防治都按政府規定施用藥劑，採收時也請同樣來自越南的姊妹幫忙，也申請到產銷履歷，保障消費者的安全。

目前採收的辣椒是8月份栽種，最近進入盛產期，整排翠綠葉下掛滿一根一根的紅辣椒煞是美景，第一次種辣椒就能滿園結實纍纍，紅綠交錯的辣椒，要真正用心管理才能有好收穫。

因為辣椒有穩定通路市場，最近自有的另一塊地也開闢種辣椒。她指出，以人工一根一根採收辣椒，稍不注意，採辣椒的手碰到眼睛其痛無比，不過慢慢習慣後，不曉得是痛到麻痺了，還是採收技術成熟，已經沒有刺痛的感覺了。

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