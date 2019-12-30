3子都不是親生！兒生病他捐血卻「血液不吻合」 驗DNA才知被綠了

▲ 奈及利亞一名父親意外得知3個小孩都不是親生的，陷入崩潰。（示意圖／免費圖庫stocksnap）

實習記者羅明輝／綜合報導

「我發現4個孩子裡面有3個都不是我親生的…」奈及利亞一位父親最近因為兒子生重病急需輸血，便主動站出來捐血，但經過檢驗後，醫生卻告知他的血液與孩子的並不吻合，無法提供給兒子，讓他相當震驚，隔天急忙帶著所有孩子到醫院進行親子DNA鑑定，沒想到這一查，結果讓他簡直快要崩潰。

根據「Legit」網站報導，知名感情顧問喬羅（Joro Olumofin）透露，自己最近收到一封匿名投稿，投稿人聲稱自己是一名父親，與妻子結婚6年，育有一對雙胞胎兒子和一個女兒，妻子目前又再度懷孕，本來是個幸福美滿的家庭，卻在最近完全變調。

這名父親提到，妻子10月因為工作緣故出差，不巧其中一個兒子患上了重病需要立刻輸血，「作為一名父親，我當下聽完，當然是馬上跟醫生說我願意捐血，沒想到做完事前檢驗後，醫生卻說我不能捐血給兒子，因為我們的血液不匹配，這讓我困惑不已。」

▲ 這名父親打算等第4個孩子出生，就馬上帶他去做親子鑑定。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

這名不安的父親隔天便將另外2個孩子也帶到了醫院，請求醫生提3名孩子進行DNA鑑定，一周後，結果出爐，他才知道3個孩子全部都不是自己親生的，讓他瞬間崩潰。

「我為妻子奉獻了一切，給她房子、車子，支持她做她想做的工作，周遭的朋友都很羨慕她的生活。我們結婚之後，我再也沒有碰過其他的女人，沒想到她就是用這種惡劣的方式來回報我的….原來我一直在照顧另一個男人的孩子，這讓我無法不去恨他們。」這名父親痛心的表示，得知殘酷的真相後，他簡直無法入睡，憎恨所有人，不能再忍受孩子們看他的眼神，更怒斥妻子簡直就是「魔鬼」，毀了他的人生。

這名父親說道，目前正考慮等到妻子生下第4個孩子後，就馬上帶孩子去做親子鑑定。他也補充，雖然這不是孩子們的錯，但他已經沒辦法再去愛他們，「雙胞胎兒子下星期就要慶祝他們的生日，我感到既傷心又快樂，因為我已無法再成為他們人生的一部份。」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。