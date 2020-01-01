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民陣「元旦遊行」前一天　林鄭訪警總：相信警員會保護市民

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▲▼香港特首林鄭月娥。（圖／路透）

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

在跨年前夕，香港特首林鄭月娥前往灣仔警察總部，在警務處處長鄧炳強陪同下，了解警方為前線執勤人員提供的膳食安排，並為前線人員打氣，感謝他們過去一年在極其嚴峻的環境中專業地執行職務，維持治安。就在隔一天，香港民陣則預計於2020年元旦舉行示威遊行活動。

根據香港政府新聞網，林鄭月娥強調，整個政府團隊會繼續支持警隊的工作，讓社會秩序盡快回復正常，並感謝在場義工，過去多月以實際行動支持警隊。

▲▼香港1215和你CHRISTMAS SHOP。（圖／路透）

▲香港警察於去年1215和你CHRISTMAS SHOP。（圖／路透）

在訪問警察公共關係科時，林鄭月娥表示，了解部門近月不斷加強的信息發放功能，包括更主動和利用更多平台發放資訊，務求迅速準確澄清虛假消息和針對警隊的失實指控，並對常出席新聞發佈會交代最新情況的同事表示讚賞。

林鄭月娥指出，香港經歷史無前例的嚴峻挑戰，少數暴徒極端的暴力和破壞行為令警務人員的工作量和壓力大增，而大量網上虛構、偏頗、污衊警隊的言論更令警民關係變得緊張。但她相信警務人員定會繼續堅守崗位，無畏無懼、不偏不倚地執法，並以忠誠勇毅、心繋社會的精神履行職責，保護市民。

就在林鄭月娥探訪港警的隔天，香港民陣預計於2020年1月1日舉行遊行，並已於日前收到警方發出的不反對通知書，遊行由維園中央草坪出發，終點是中環遮打道行人專用區。

►民陣「元旦大遊行」獲不反對通知書！從維園出發至遮打道

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