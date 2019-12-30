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兵力多「貼近實戰」　解放軍駐港部隊跨年前連發2訓練影片

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▲解放軍駐香港部隊組織第四季度聯合海空巡邏。（圖／翻攝自微博／駐香港部隊）

▲解放軍駐香港部隊組織第四季度聯合海空巡邏。（圖／翻攝自微博／駐香港部隊）

記者馬叔安／綜合報導

在歲末年終之際，解放軍駐港部隊分別在24日與29日發佈訓練影片，分別為三軍聯合海空巡邏和艦艇大隊海上軍事訓練。這是駐香港部隊第四季度聯合海空巡邏，陸海空三軍部隊依托巡邏任務，展開多項實戰化課目演練，全面檢驗駐香港部隊履行防務能力。

▲解放軍駐香港部隊組織第四季度聯合海空巡邏。（圖／翻攝自微博／駐香港部隊）

▲解放軍駐香港部隊組織第四季度聯合海空巡邏。（圖／翻攝自微博／駐香港部隊）

在《駐香港部隊》微博29日發表的影片中，可以看到參與訓練的解放軍特戰隊官兵緊急出動，登上車輛與直升機，海軍艦艇的編隊也快速出航，進行海空聯合搜救，並發現可疑船隻，特戰隊員由直升機空降與乘小艇登艦，實施臨檢與拿補任務。

巡邏結束後，部隊還要協同完成奪控碼頭課目演練。艦艇大隊欽州艦副艦長葉衛邦表示，與以往相比，此次演練持續時間長、投入兵力多、訓練內容更加貼近實戰。而另外在艦艇大隊的訓練影片中，則能看到艦艇官兵們發現敵機、發射干擾彈並改變航向，並排除浮雷的過程。

▲解放軍駐香港部隊組織第四季度聯合海空巡邏。（圖／翻攝自微博／駐香港部隊）

▲解放軍駐香港部隊組織第四季度聯合海空巡邏。（圖／翻攝自微博／駐香港部隊）

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

 

香港《基本法》第14條規定，中央政府負責管理香港特別行政區的防務，香港特別行政區政府在必要時可以向中央人民政府請求駐軍協助維持社會治安和救助災害。大陸外交部發言人華春瑩7月26日在回答中國人民解放軍駐港部隊相關問題時表示，香港回歸以來，駐港部隊已經成為維護香港長期繁榮穩定的定海神針。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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