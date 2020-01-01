林金結讚侯友宜：最強母雞　吳琪銘「護國保台演唱會」邀大支助陣

▲ 林金結（左二）稱侯友宜（右四）為「最強母雞」。（圖／林金結辦公室提供）

記者張嘉晏／綜合報導

2020第一天到來，距離大選也只剩10天，新北市第10選區各立委候選人除了一早參加升旗典禮，也加緊腳步掃街拉票。今日民進黨的吳琪銘和在地議員合體、無黨籍李縉穎再度由郭台銘陪同、國民黨林金結則是攜手新北市市長侯友宜，三組人馬都不約而同到市場催票。

李縉穎一早除了至土城區參加升旗典禮，隨後就和郭台銘至土城中央市場向民眾懇託，盼第三勢力在藍綠的夾攻之下拿到席次，替土城、三峽換上新裝。

侯友宜的新年第一站則是選擇幫林金結輔選，「我們要緊緊地抓住新年新氣象，而且要把握新機會，來展開我們建設新北市的好生活。」林金結則再度呼籲大家要用「愛與包容」的態度來打選戰，他也向侯友宜當年的選舉作風看齊，希望能確立台灣正向的選舉風格。

林金結還說，黨內大咖近日頻頻替他站台，就是要幫忙突破膠著的選情，還大讚侯友宜施政滿意度達八成，著實是「最強母雞」。對此侯友宜則笑回說「我是有機啦！」他表示自己與每位立委候選人都是朋友的關係，「有機就是健康的有機蔬菜」，盼以彼此合作的方式為新北市打造良好的環境。

另外，吳琪銘今晚7點也將在土城假日藝術廣場舉辦「護國保台演唱會」，除了邀請到饒舌歌手「大支」，同黨立委蘇巧慧、余天、前行政院長游錫堃和總統蔡英文也都會到現場助陣。

▼「護國保台演唱會」宣傳海報。（圖／翻攝自吳琪銘臉書）

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