2019「K歌之夜」跨年晚會　嗨翻屏東

▲屏東縣政府跨年晚會｢K歌之夜」，31日晚於屏市千禧公園熱鬧登場 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府跨年晚會｢K歌之夜」，31日晚上7時30分於屏市千禧公園熱鬧登場，國、台語大咖歌手接力開唱，龐克天團滅火器樂團倒數前演出，更讓全場嗨翻。在倒數時刻，潘孟安縣長帶領縣府團隊與提前亮相的2020全中運吉祥物「驕仔」在台上與民眾一起倒數，歡欣迎接2020年的到來。

▲▼黃妃、屏東在地創作樂團茅草屋。

晚上6點多，在千禧公園跨年晚會舞台前及週邊農業、文創市集已湧入許多民眾，晚會由電台DJ FiFi擔任主持，邀請創作才女林俞妏、台語歌后黃妃、孫淑媚、情歌王子李聖傑等輪番演出，一首首膾炙人口的熱門歌曲，最受年輕族群喜愛的滅火器樂團一出場，台下粉絲尖叫聲不斷，為跨年夜掀起一波波高潮。

接近倒數時刻，潘孟安縣長帶領一級主管、2020全中運在屏東的吉祥物-"驕仔"上台，一起為明年全中運的到來喝采。

潘孟安說，2019年從台灣燈會、國慶煙火，到台灣設計展等，參與人潮爆滿，提升了屏東的能見度，2020年將迎接睽違屏東20年的全中運。不只重大活動，還有各項重大建設的推動，蛻變的屏東，進步的屏東，將讓人看見屏東多元的實力，縣府團隊也會持續努力，帶給縣民安居樂業的未來。

在現場迎新送舊的歡樂氛圍中，潘縣長與全場民眾一起倒數計時，此起彼落的「新年快樂」祝福聲中，共同迎接嶄新的一年。倒數儀式後的壓軸演出，由搖滾樂團玖壹壹帶來熱力十足歌曲，台下粉絲尖叫聲不斷，全場跟著音樂熱情吶喊，氣氛High到最高點。

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