春吶台女遇「肯亞男」2分鐘就…反悔控性侵　檢不起訴：他是「海地男」

▲萱萱（化名）指控海地籍男子盧迪（化名）在酒吧意圖對她性侵，強迫口交後還企圖硬上。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者徐愷昕／桃園報導

海地籍男子盧迪（化名）2018年因參加墾丁春吶活動認識女子萱萱（化名），2人在酒吧發生親吻、口交的行為，不過事隔半年，萱萱卻突然前往警局報案，指控盧迪當時意圖性侵她。警詢時萱萱稱對方是「肯亞」來的黑人，被質疑酒醉記憶模糊。法院官審酌，因事件僅有萱萱單方說詞，沒有其他證據能證明盧迪犯行，最後判他無罪。可上訴。

據判決，萱萱表示2018年暑假她獨自到墾丁去酒吧喝了一天酒，在舞池跳舞時盧迪主動靠近，2人交談2、3分鐘後盧迪就提議去外面講話，接著記憶雖然模糊，但她記得盧迪當下沒有穿褲子，直接把生殖器放進她嘴裡強迫口交，隨後又強抓她雙手想要硬上，害她雙手瘀青，用力掙扎了好久才逃開。

法院審理時盧迪否認性侵未遂犯行，直指當天是萱萱主動把他褲子脫下，讓他誤以為女方想發生關係。盧迪的辯護人則表示，萱萱承認自己事發當天喝了一整天的酒，在這樣情況下記憶真的有限也很模糊，尤其她前往警局報案時竟說海地籍的盧迪是「肯亞來的黑人」，合理懷疑她這幾天見到的外國人不只一個，另他再指出，萱萱與盧迪回到酒吧後還有交換LINE，倘若真的有發生不愉快，怎能如此冷靜，應該趕緊去報警才對。

法院審理時，有關2人發生的實情萱萱分別曾表示，「被告親吻我有可能是我同意的」、「是否同意口交我不確定」、「他好像有強迫我跟他發生關係」，除了與證詞前後矛盾外，也無法給與肯定回答，對此，法官難以判定盧迪犯行是否屬實。

桃園地院審酌，萱萱在案發後半年才報警，針對提出的瘀青傷勢也無法提供診斷證明，因除了她單方面說詞外沒有其他證據，最終判盧迪無罪。全案仍可上訴。

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