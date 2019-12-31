台北101煙火「燦射300秒」點亮2020　《ETtoday新聞雲》祝讀者新年快樂

記者柯沛辰／台北報導

揮別2019迎新年！這次台北101煙火主題為「希望之光．台灣」，總計斥資6000萬打造1.6萬發、長達300秒的煙火秀，除了延續巨型螢幕燈光秀，也會依序出現石虎、黑熊等代表性保育類動物迎賓。《ETtoday新聞雲》也藉著美麗的煙火，祝各位讀者2020心想事成、新年快樂！

新年煙火秀分為4個章節、6個段落，動畫開頭先由「友善動物Say Hi」揭開序幕，緊接石虎、帝雉、綠蠵龜、黑面琵琶、台灣黑熊及櫻花鉤吻鮭等台灣珍貴保育類動物紛紛出現，在2020新年第一時間與台灣民眾見面打招呼。

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▲台北101跨年煙火，時間長達300秒。（圖／ETtoday攝影中心攝）

隨後一艘希望之舟載著夢想與希望出現，凝聚各方力量幻化為光點，在旅程中分別經歷「希望」、「自然」、「前進」、「未來」4大章節，最後以「2020 GO Taiwan！」畫下完美句點，象徵共同迎向希望與夢想的2020年。

感謝各位讀者2019的陪伴，《ETtoday新聞雲》將在2020年持續帶來最快速的國際、政治、社會等新聞，祝各位在新的一年事事順心，新年快樂！

▼市政府散場人潮。（圖／記者謝盛帆攝）



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