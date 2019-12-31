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喜來登米其林二星極品御饗年菜　東森購物元旦登場開賣

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喜來登米其林二星年菜御饗年菜　東森購物元旦登場開賣（圖／東森購物提供）

▲東森購物三度與台北喜來登二星餐飲團隊獨家合作，推出米其林二星極品御饗年菜。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

2020金鼠年即將來臨，距離農曆新年只剩不到一個月，東森購物今年再度推出受到會員熱烈好評的喜來登米其林二星年菜，由台北喜來登二星餐飲團隊推出「金鼠極品御饗年菜」，食材用料高檔，將以近5折優惠價限量開賣。

為提供與以往不同的年菜饗宴，今年東森購物第3度與台北喜來登二星餐飲團隊獨家合作，獨家推出米其林二星極品御饗年菜，共8道菜，包括港式乾腸臘腸、花膠白菜滷、醬燒土魠魚、麻油松坂米糕、鮑菇栗子燒牛頰、羊肚珍菌干貝鮑魚雞、紅燒蓋子頭荷葉夾、花雕蜜醉棗，原市價16,100元，優惠價只要8,888元，並可享12期無息分期，東森幣最高回饋1,000枚，將於1/1（三）晚間22:00在東森購物電視46頻道首賣登場。

東森購物表示，有別於中央廚房料理模式，此套年菜由飯店現做，並請到台北喜來登大飯店中餐行政主廚阿青師親身監製，再急速冷凍後由低溫宅配，保留食材原味。

喜來登米其林二星年菜御饗年菜　東森購物元旦登場開賣（圖／東森購物提供）

▲羊肚珍菌干貝鮑魚雞。

其中，「羊肚珍菌干貝鮑魚雞」為請客樓砂鍋一品雞晉級料理，特別選用家常料理中少見的珍貴稀有菌類，東北羊肚珍菌，香味獨特，營養豐富，並搭配來自嘉義，被譽為「國宴雞」的桂丁雞、日本北海道干貝、六頭南美吉品網鮑，用大骨、雞骨、金華火腿費時燉煮4小時，再加入羊肚珍菌、干貝、雞肉、紹興酒再次燉煮1.5小時，羊肚菌的獨特香氣搭配滿載海陸鮮美滋味的湯頭，濃郁醇香。

「花膠白菜滷」則是請客樓的獨家特色菜，將梅花肉醃製後酥炸，佐以食材與大骨高湯一同煨煮。加入富含膠原蛋白的花膠，飽嚐豐富食材香氣。「紅燒蓋子頭荷葉夾」更是阿青師的私家手路菜，嚴選珍貴每隻豬只能取兩塊的豬後膝蓋，擁有豐富膠質。「鮑菇栗子燒牛頰」特選豐厚膠原蛋白牛頰肉，採法國經典名菜手法料理。

喜來登米其林二星年菜御饗年菜　東森購物元旦登場開賣（圖／東森購物提供）

▲鮑菇栗子燒牛頰。

喜來登米其林二星年菜御饗年菜　東森購物元旦登場開賣（圖／東森購物提供）

▲紅燒蓋子頭荷葉夾。

東森購物今年參加媒體主辦的《網購279道年菜評比》，以獨家「楊大姐私房小廚 鮑參花膠佛跳牆」奪下佛跳牆類冠軍、「大嬸婆金鼠大吉年菜7+1件組」奪下套餐組類冠軍、「大嬸婆掛爐黃金甘蔗雞」奪下禽類冠軍。「名廚美饌蔘棗鹿野土雞湯」奪下湯鍋羹類亞軍、「大甲王記富貴大豐豬腳」奪下肉類亞軍、「寶來發原味手工年糕」、「寶來發紅豆手工年糕」奪下甜點亞軍。「海味街 烏參佛跳牆」奪下佛跳牆類季軍，年菜戰力陣容堪稱史上最強。

針對電視購物、型錄等通路，即日起至2020年1月15日止，於活動期間內購買東森購物型錄食品類和保健食品類商品各一件，即送Mister Donut六入甜甜圈，語音訂購更可現折100元；即日起至12/31凡購買型錄商品任兩件，另贈東森購物限量「金鼠年獨家設計款燙金紅包袋」。

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