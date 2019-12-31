猶太會堂遭攻擊！教徒逃離又折返…抬桌狠砸兇嫌　成功阻擋攻擊

▲嫌犯湯瑪斯持刀闖入猶太會堂行刺。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國猶太光明節刺殺案共造成5人受傷，嫌犯湯瑪斯（Grafton Thomas）闖入一間猶太會堂，手持長刀對著在場數十人狂砍。其中一位倖存者格魯克（Josef Gluck）在逃出之後，突然想到還有許多人在裡面，因此決定折返，並順手拿起一張小桌子往湯瑪斯臉上砸，成功嚇阻了攻擊。

美國紐約北部蒙西市（Monsey）一間猶太會堂，28日發生針對猶太人的攻擊事件，嫌犯湯瑪斯持刀闖入猶太教拉比羅騰堡（Chaim Rottenberg）的住家，朝著在裡面進行光明節儀式的數十名猶太教徒狂砍，造成5人受傷，2人傷勢嚴重。湯瑪斯行兇後開車逃逸，警方逮捕他時，身上還有有血跡以及強烈的漂白水味。

倖存者格魯克表示，當時拉比剛好完成點蠟燭的儀式，屋內聚集了數十名，年紀在2個月至80歲之間的教徒。湯瑪斯持刀闖入後，全屋的人四處逃竄，也有人已經中刀倒地，「我先衝出門外，但驚覺這是不對的，裡面的人還需要幫忙。」因此格魯克選擇回到屋內，「大家都在大聲叫著快躲起來，有嬰兒被塞進衣櫃，小男孩躲在一堆外套中，桌椅全部被撞得亂七八糟。」

▲社區居民舉牌表達支持。（圖／達志影像／美聯社）



接著格魯克努力想把躺在地上、渾身是血的傷者拉出門外，但傷者因失血過多，無法動彈，這時他又看到湯瑪斯正在廚房裡，所以他決定出手，「我隨手拿起一張咖啡桌，直接朝兇手的臉部砸去。」被激怒的湯瑪斯原本想回擊，最後終於選擇離開屋內，駕車逃逸。

事後受訪時，格魯克說，他並不是勇敢的人，也不是一個英雄，他只是一個簡單的人，「我覺得上帝才是英雄，他在正確的時間把我送到正確的地方，給了我正確的心態反擊。」

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