「我愛你」短訊變最後遺言　路州選美冠軍空難中身亡

▲ 卡利·麥考德(Carley Ann McCord)。(圖/翻攝自Facebook/@McCordCarley)

記者楊庭蒝/綜合報導

美國路易斯安那州(Louisiana)29日發生墜機事件,造成5人死亡,當地知名體育記者卡利·麥考德(Carley Ann McCord)也是罹難者之一,原本要採訪一場大學美式足球賽卻不幸罹難。丈夫恩斯明格(Steven Ensminger Jr.)表示,麥考德在生前曾打電話,但因為在上班無法接聽,於是她傳了「我愛你」的短訊,沒想到成了最後的遺言。

事發在29日早上,有6名乘客搭乘派珀PA-42夏延(Piper PA-42 Cheyenne)渦槳雙發輕型飛機載,要去觀看一場美式足球賽,飛機卻在起飛後不久後,在距離機場1.6公里外失去控制及墜毀,造成5人死亡1人重傷。

The Associated Press says the husband of Carley McCord confirms she was one of the five people killed in the plane crash in Lafayette; she is the daughter in law of Steve Ensminger, the offensive coordinator for LSU. https://t.co/2pT0jdhYKy