「我愛你」短訊變最後遺言　路州選美冠軍空難中身亡

▲ 卡利·麥考德（Carley Ann McCord）。（圖／翻攝自Facebook／@McCordCarley）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國路易斯安那州（Louisiana）29日發生墜機事件，造成5人死亡，當地知名體育記者卡利·麥考德（Carley Ann McCord）也是罹難者之一，原本要採訪一場大學美式足球賽卻不幸罹難。丈夫恩斯明格（Steven Ensminger Jr.）表示，麥考德在生前曾打電話，但因為在上班無法接聽，於是她傳了「我愛你」的短訊，沒想到成了最後的遺言。

事發在29日早上，有6名乘客搭乘派珀PA-42夏延（Piper PA-42 Cheyenne）渦槳雙發輕型飛機載，要去觀看一場美式足球賽，飛機卻在起飛後不久後，在距離機場1.6公里外失去控制及墜毀，造成5人死亡1人重傷。

The Associated Press says the husband of Carley McCord confirms she was one of the five people killed in the plane crash in Lafayette; she is the daughter in law of Steve Ensminger, the offensive coordinator for LSU. https://t.co/2pT0jdhYKy — KATC TV3 (@KATCTV3) 2019年12月28日

當地的居民布雷迪（Marty Brady）表示，居住的公寓離事發地點不到200公尺，飛機在墜地前夾斷公寓上方的電纜，整棟大樓頓時停電，若飛機高度再低一點，後果可能更糟。

恩斯明格相當難過，在接到噩耗後身心靈都受到很大的傷害，還被送往醫院施打鎮定劑，才能緩和激動不已的情緒。他表示，躺在病床上時，一直試圖說服自己這不是真的，這是一生當中最焦躁、痛苦的時刻，「她將永遠是我生活的一部分，雖然感到痛苦和掙扎，但她一定會要我堅強，我愛她、想她，我希望她和我在一起。」

根據WDSU電視台報導，麥考德出生於路州的城市巴頓魯治（Baton Rouge），畢業於西北州立大學（NSU）和路易斯安那州立大學（LSU），曾在2011年和2012年獲選在路易斯安那小姐比賽中的第1名。