前台南市議長李全教賄選案　高院更二審：預備犯嘛！改輕判9月

▲前台南市議長李全教被控賄選案，台南高分院更二審以李全教所為犯預備行求賄賂罪，判處有期徒刑9月、褫奪公權3年，刑期大幅減少。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

前台南市議長李全教被控賄選案，台南高分院更一審維持一審判刑4年、褫奪公權5年，經上訴最高法院發回台南高分院更審，12月31日上午9時30分更二審宣判，合議庭以李全教所為犯預備行求賄賂罪，原判部分撤銷，判處有期徒刑9月、褫奪公權3年，刑期大幅減少。

更二審判決指出，原判決關於李全教部分撤銷，李全教共同預備於直轄市議會議長之選舉，對於有投票權之人行求賄賂及不正利益，處有期徒刑9月，褫奪公權3年。

合議庭指前台南市議長李全教，指使共犯羅進生、卓華民，及李全教指使共犯吳春成，雖有分別對谷暮‧哈就表示「企業家捐獻」、「同額競選」、「 選前一半、選後一半」等語，向谷暮‧哈就探詢意願，惟谷暮‧哈就均予拒絕，而僅止於預備行求。

合議庭認為羅進生、卓華民及吳春成對谷暮‧哈就所表示之「選前一半、選後一半」等語，僅屬勸誘，尚未形成對價，應評價為行求要約之誘引，行為歷程僅達行求之準備，應論以預備行求賄賂罪，判處李全教有期徒刑9月、褫奪公權3年。本案被告不得上訴，檢察官得上訴。

前台南市議長李全教被控議長選舉賄選案，一審被判刑4年、褫奪公權5年，李全教不服上訴後，二審改判3年6個月、褫奪公權5年。李不服再上訴最高法院，2018年12月21日最高法院撤銷原判發回台南高分院更審後，台南高分院更一審判決駁回上訴，維持一審原判。

李不服再上訴最高法院，最高法院2019年3月21日審結，合議庭認為原審判決事實及理由，對「企業家贊助（捐獻）」部分，究竟屬「賄賂」或「不正利益」的認定及說明，有彼此矛盾之處，且原判決理由敘述，多有與卷內證據資料不相適合的疏誤，撤銷二審有期徒刑4年原判決，第2次發回台南高分院更審。

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