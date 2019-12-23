統促黨立委參選人帶團赴陸　涉賄遭檢裁定限制住居



▲何建華在移民署、調查局人員陪同下，步入地檢署複訊。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

中華統一促進黨不分區立委候選人何建華日前帶16位民眾到金門、廈門等地進行5天4夜旅遊，團員只要負擔7800元團費，剩餘的開銷則由當地台辦單位包辦，此舉遭人檢舉涉及賄選，檢調22日發動搜索，並約談何建華及全數團員，何建華晚間到台北地檢開庭複訊時，高聲喊冤認為這是政治迫害，訊後檢察官一度裁定以20萬元交保，但因4小時後仍未辦保，最後改無保請回並限制住居。



移民署台北專勤隊接獲情資，有統促黨立委候選人以招待旅遊方式期約賄選，於12月18日至22日前往金門、廈門等地進行5天4夜旅遊，在當地吃住都由台辦單位包辦，團員僅需負擔7800元的團費，檢察官指揮警調在22日行程結束當天搜索2處並約談、拘提統促黨不分區候選人何建華等17人。

據了解，何建華同時是社團法人中華婦女聯合會理事長，她安排會員以小三通方式到對岸玩，但是在當地的吃、住、交通均由臺辦單位招待，會員省了約6000元價差的代價，就是希望會員的政黨票，要投給統促黨，此舉涉嫌違反公職人員選舉罷免法。



▲何建華帶團赴陸旅遊，涉嫌違反選罷法遭檢調約談，經北檢複訊後裁定無保請回。（圖／記者游宗樺攝）

何建華23日凌晨0時許，在移民署及調查局人員的陪同下到北檢複訊，面對記者提問是否感到委屈時高聲替自己喊冤，認為只是因為自己是統促黨成員才會被約談，自己只是帶陸配姊妹到大陸散心，並聲稱這是場政治迫害，檢方訊後認為何建華涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》，裁定以20萬元交保，但何建華以手機遭檢調扣押為由，遲遲未辦理交保手續，於4個小時後獲改裁定無保請回並限制住居。

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