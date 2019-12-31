蔡英文競辦列「韓國瑜12大公開造謠」　年終大掃除打臉一次看

▲蔡英文競選辦公室列出韓國瑜12大公開造謠案例。（圖／蔡英文競選辦公室）



記者陶本和／台北報導

2020蔡英文總統連任辦公室31日由發言人顏若芳以及民進黨發言人何博文舉行「2019韓市長不實謠言年終大掃除」記者會。統整國民黨總統候選人韓國瑜今年在公開場合曾經說過12大不實謠言，進行澄清、打臉，希望不實謠言能夠被終結在2019年。

顏若芳表示，光是2019年，韓國瑜市長無論在記者會、政見發表會、電視辯論會或各式公開場合，曾經散播的不實資訊實在是罄竹難書，小英競選辦公室列舉了其中12則來戳破謊言、公布真相，包含：「德國放棄非核家園」、「4萬家企業倒閉」、「7000億投資為零」、「觀光人數灌水」、「ECFA十年到期」、「沒說在太平島挖石油」、「民進黨庫通國庫」、「風電電價太貴」、「雲林花生之亂」、「蔡總統身邊一堆貪官」、「沒收核四公投」以及「蔡政府一毛不給高雄」等謠言。

顏若芳指出，針對核能議題，德國在台協會罕見地透過官方臉書主動表示，近來使用核能以減少碳排放的說法是錯誤的。德國政府發言人Seibert以及德國環保部長Schulze也強調，德國在2022年將全面停止使用核能的決定不會有任何的改變。

另外，針對公司倒閉的謠言，顏若芳表示，經濟部說明過，為了與國際接軌、執行洗錢防制，就有1萬1522家殭屍公司解散，根本不會影響就業，且今年公司新設家數為3萬871家，無論公司、工廠設立數都是正成長，沒有40萬人失業，預期就業機會還將增加；針對台商資金回流，根據經濟部統計，至今年12月13日，台商回台總投資金額為7097億元，國民黨的新北市侯市長也親口證實台商回來投資，並「感謝中央協助」。

在觀光人數方面，顏若芳表示，，觀光局已正式澄清，轉機、過境旅客不納入觀光客人次，並且從小英政府上台前就是如此計算；針對ECFA到期說法，馬政府時期的陸委會就澄清過「10年大限是外界錯誤的理解，事實上並不在」，經濟部也表示，ECFA沒有10年到期規定，台灣目前也沒有接到中方終止ECFA的任何訊息。

至於太平島挖石油一事，顏若芳表示，韓國瑜在2018年11月19日高雄市長選舉電視辯論會公開表示：「所謂在太平島開採石油並不是在島上開，而是在海域開」、「既然太平島隸屬於高雄市管轄，那麼如果有朝一日太平島開採了石油，高雄市政府一定要分一杯羹。」等語，卻不敢承認。

何博文補充，韓國瑜在辯論會兩次提及「民進黨黨庫通國庫」卻未提出任何證據，查核兩大黨所擁有之黨產地籍資料，民進黨完全來自私人買賣，國民黨竟有69.64%來自公有土地，這才是黨庫通國庫，前國民黨秘書長，人稱大內高手的宋楚瑜主席都說過他卸任時國民黨還有數千億黨產，卻說發不出薪水，黨產恐早變私產。

在關於風力發電上，何博文表示，任何有經濟學基本知識的人都能理解，初期建設架設電纜等工程費用會反映在發電成本，但在基礎工程完成後，躉購費率會逐年降低。

何博文指出，韓國瑜聲稱，蔡英文執政引起雲林花生之亂，「農委會變成花錢部」，完全無視農委會收購是為建立市場穩定機制，減少農民受假訊息傷害，他的發言才是再次傳播假消息影響花生價格、傷害農民。

何博文說，韓國瑜還說蔡英文身邊一堆貪官，不但舉不出任何事證，法務部統計資訊更顯示，貪瀆起訴案件近兩年創下十年新低，可見蔡英文執政下的政府是官箴是最清明的。

至於韓國瑜聲稱沒收核四公投，何博文說，核四公投在今年12月13日已公告成案，立法院也依去年公投結論完成廢除《電業法》第95條第1項規定的法律修正。

何博文指出，韓國瑜放話說蔡政府一毛不給高雄，結果財政部官方數據又指出，中央撥給高雄的統籌分配款，2019年不但有310億，2020年還增加至318億。質疑韓國瑜身為總統候選人，可以用這樣的抹黑、造謠、扯謊的方式來選舉嗎？根本是民主最壞的示範。

▲國民黨總統候選人韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）

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