卡車司機中風險釀禍！電告家人不適即斷線　警尋獲已癱坐車上

▲員警尋獲時，卡車駕駛已癱坐在駕駛座上，臉色蒼白、意識不清也無法言語。（圖／玉里分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

開著大卡車工作途中駕駛卻突然身體不適，幸好駕駛反應機警，即時把車子停下來；花蓮中平派出所日前受理報案後火速找尋人車，及時把駕駛緊急送醫，幸運救回一命，經送醫急救，原來駕駛當時已輕微中風。

中平派出所日前接獲玉里派出所轉報，倪姓婦女報案稱其65歲丈夫陳駕駛大貨車在卓溪鄉太平村工作，突然接到丈夫來電，稱身體不適，不久手機就斷了線，連續撥打數通皆無回音。此時，倪女有如熱鍋上的螞蟻，非常擔心其夫安危，請求派出所協助尋找。

所長潘永祥表示，在受理報案後，基於人命關天，立即迅速啟動尋人，但當天轄區內有兩處地點正在施工（村內聚會所、河堤），於是便請值班人員於派出所門口攔阻聚會所施工大貨車，兩邊分頭尋找，在花費約20分鐘左右，幸運的在在太平國小附近產業道路找尋到人車。

經上前查看，陳姓駕駛早已癱坐在駕駛座上，其臉色蒼白、意識不清，無法言語，高副所長見狀立即通知救護車前來救護，隨之家屬也趕赴現場，一起將陳男攙扶下車，即時送醫救護保住一命。

▲員警通知救護車緊急送醫。

陳男事後表示，駕車途中，突然頭昏眼花四肢無力，連煞車都無法踩踏，在費了九牛二虎之力，始把車子停下來，就怕車子失控釀成意外，真的非常感謝所長即時協助送醫，沒有延誤到就醫時間，讓我平安脫險。

分局長呂育騰表示，最近天氣多變化，忽冷忽熱，許多民眾因天氣劇變容易造成身體不適，溫馨提醒，駕車前，不僅要檢查車況，還要檢視自己的身體狀態，不要疲勞駕駛，更不要抱病駕車，發生交通事故不只有肇事責任，還會觸犯交通罰則。

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